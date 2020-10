Marta y Dani se besan y duermen juntos en 'La isla de las tentaciones': "Años de fidelidad a la porquería"

La noche del miércoles 7 de octubre, 'La isla de las tentaciones' alcanzó su quinta emisión en la que es ya su segunda edición. Una ocasión en la que varios de los participantes se mostraron muy cercanos con algunos de los solteros, hasta el punto de que Tom Brusse protagonizó el primer edredoning de la edición con Sandra. Entre ellos, se encontraba también Marta Peñate, quien acabó acortando las distancias con Dani: ambos se besaron en la piscina y en uno de los sofás de la casa, antes de seguir en la cama, donde pasaron la noche juntos, aunque sin llegar tan lejos como Brusse y su cita.

Marta y Dani se besan y comparten cama en 'La isla de las tentaciones'

Los habitantes de Villa Montaña montaron una fiesta en la piscina en la que se mostraron muy cercanos y divertidos, hasta el punto de que Marta y Dani, una vez a solas en la piscina, acabaron besándose varias veces, por primera vez. "Se me ha sumado todo: las imágenes de Lester que no me han gustado, el hecho de estar a gusto aquí...", explicó Peñate, quien añadió que "tengo una confusión mental, porque yo estoy siendo yo y no me acuerdo de lo que me puede acarrear lo que hago, pero lo hago porque soy así".

Los besos entre la pareja continuaron fuera de la piscina, después de que Marta mencionara la posible reacción de su familia ante lo que estaba haciendo "delante de toda España". "Ni siquiera me he vuelto loca de amor, simplemente me he vuelto loca", confesó Peñate ante las cámaras del reality. "¿Sabes lo bueno del beso de Dani? Que ya no hay retorno para mi relación", vaticinó la participante, quien sumó también el hecho de que "once años de fidelidad a la porquería, porque llevo once años siendo fiel como un perro". "Lester se va a pensar que lo he hecho en otras ocasiones y no. Me mata pensarlo", admitió Peñate, al recordar los besos de Dani, por los que declaró que "ya me expulsaron del Edén, estoy expulsadísima".

"Está hecho"

Tras pasar un rato tumbados juntos en el sofá, besándose, ambos se fueron a dormir juntos, no sin antes compartir algunos besos y caricias, sin llegar más allá. "Me atrae, entonces me dejo llevar. Hace que me olvide de lo de fuera", reconoció Peñate, quien relató como se había ido alejando de Dani a medida que transcurría la noche "porque iba siendo consciente de lo que estaba haciendo". "Da igual, porque el acto está hecho. Dormí con él", sentenció Marta. Unas imágenes que prometen ser un duro golpe para Lester, tal y como adelantó la promo del siguiente programa, después de que este se mostrara tranquilo en la anterior hoguera a pesar de la cercanía entre su pareja y Dani.