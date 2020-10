Marta y Alessandro, el romance oculto de 'La isla de las tentaciones': "Los amigos de Lester querían pegarle"

La marcha de Inma y Ángel de 'La isla de las tentaciones' tras una "hoguera de la confrontación" en la que decidieron que lo mejor era irse juntos hizo que Alessandro Livi y Patricia Guimeras se incorporasen al concurso como nueva pareja para cubrir su hueco. Lo que no esperábamos es que detrás de este fichaje se escondía una trama que sin duda va a marcar el paso del exconcursante de 'Gran Hermano' por el reality y es que Livi tiene una muy mala relación con Lester, otro de los participantes. ¿El motivo? Amor Romeira lo ha explicado detalladamente en sus redes sociales.

Alessandro Livi y Marta Peñate ('La isla de las tentaciones')

La celebrity ha decidido lanzar un "Romeira informativos" analizando paso a paso el origen de su enemistad y destapando el "affaire" que Livi mantuvo con Marta Peñate, la actual novia de Lester. Tal y como la canaria ha explicado en Twitter, el idilio entre ambos se produjo en la conocida discoteca madrileña La Posada de las Ánimas después de que Peñate hablase con Amor y le pidiese salir de fiesta ya que no se encontraba bien tras haberlo dejado con Lester. "En fin, dramas porque siempre acaba volviendo", sentencia Romeira, evidenciando así que estas rupturas temporales eran constantes en la relación de Peñate y Lester.

Ambas se marcharon juntas de fiesta a dicho local y fue allí donde se encontraron a Alessandro Livi, exconcursante de 'GH'. "Ese joven italiano, bello, hermoso y muy buen dotado", afirma sobre él Romeira. Esta no dudó en provocar un acercamiento entre ellos y tras unos minutos hablando y acercándoles más que nunca, ambos acabaron besándose. "¡Estoy tan orgullosa de mí!", afirma la canaria, que cuenta que en ese momento, Marta no podía creer lo que había pasado. "Tía, cómo me voy a liar con Aless. Estoy flipando", le dijo esta. En ese momento, Romeira aprovechó e intentó que ambos acabasen juntos esa noche: "Tienes que follártelo tía, tiene un pollón que flipas". Efectivamente, lo hizo de una forma bastante tajante y directa pero de nada sirvió ya que ambos no terminaron juntos y la cosa quedó ahí. "Se deben un polvo, creo que lo tienen pendiente", sentencia Romeira.

Lester, en 'La isla de las tentaciones'

El rifirrafe entre Alessandro y Lester

Este podría ser un motivo de la mala sintonía entre Lester y Alessandro pero no, hay mucho más. La propia Amor lo ha querido también en otro de sus "Romeira informativos". Esta ha explicado que Lester siempre quiso sumarse a la fama de su novia y por ello iba a discotecas pidiendo reservados en nombre de Peñate y en dichos lugares no dudaba en tontear con infinidad de chicas aprovechando su fama. Pues bien, en uno de eso reservados coincidió con Alessandro Livi en el año 2016 ya que este era compartido y fue entonces cuando surgió el drama que terminó con una gran disputa entre ambos que ahora siguen arrastrando.

Lester y sus amigos vieron como las chicas que estos habían subido a su reservado para ligar empezaron a interesarse mucho más por Aless. Estas querían hacerse fotos con el italiano ya que él sí era realmente famoso, algo que sin duda molestó (y mucho) a Lester, que no dudó en increpar al chico e iniciar una bronca que por poco termina con todos pegándose. "Lester y su amigos querían pegar a Aless", sentencia Romeira, explicando después que los porteros tuvieron que intervenir para evitar que se produjese una pelea en el recinto. Tiempo después, al enterarse de eso y de las infidelidades de Lester, Marta Peñate decidió romper con su novio pero terminó volviendo tiempo después con él.