Melyssa suplica irse de 'La isla de las tentaciones 2' tras ver la infidelidad de Tom Brusse

El reality 'La isla de las tentaciones' ha superado ya el ecuador de su segunda temporada y por ello no sorprende que ahora los giros y los momentos de tensión y emoción se multipliquen en cada una de las entregas. Es precisamente lo que vimos en la quinta gala emitida este miércoles 7 de octubre y lo que veremos también el domingo en la sexta entrega en la que habrá más sexo, se producirá un nuevo giro en la mecánica y Melyssa Pinto descubrirá todo lo que ha hecho Tom Brusse a sus espaldas; verá con sus propios ojos a su novio mantener relaciones sexuales con Sandra.

Melyssa, hundida en 'La isla de las tentaciones'

En el avance emitido en Telecinco podemos ver un pequeño aperitivo de dicho momento, con una Melyssa completamente hundida por la situación. "Por favor, Sandra. Por favor, déjame irme, te lo pido", le implora la participante a Barneda, mientras no duda en arrodillarse para que esta le haga caso y la deje irse. Por su parte, la presentadora del reality le pide que se levante y la coge para evitar que siga en esa situación. Está claro que la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' va a vivir uno de los peores momentos de su vida. ¿Se volverá a escapar para encontrarse con Tom? ¿Pedirá una hoguera de confrontación para zanjar de una vez por todas esta relación?

Pablo, indignado con Mayka

Pero el programa dará para más y es que Pablo verá nuevas imágenes de Mayka en las que la chica da rienda suelta a la pasión con Óscar. "Mentiras, mentiras y más mentiras. Siento que me ha tomado por tonto", afirma este, completamente indignado al ver que su novia está feliz con el tentador, al que no duda en besar, acariciar y mimar durante todo el día. Parece claro que Rosito, el peluche que esta le regaló a Pablo antes de entrar, tiene los días contados en la Villa de los chicos. ¿Qué pasará con él? Lo descubriremos el domingo, momento en el que además veremos a la chica indignada por algo que ha hecho su novio. "En la vida me lo hubiese imaginado ver a mi novio así", sentencia esta.

Lester descubre la infidelidad de Marta

Por otro lado, Lester descubrirá la infidelidad de Marta Peñate con Dani. "No me lo esperaba para nada, me he quedado reventado", afirma este al ver a su novia besándose con pasión con el tentador. El chico lo pasará mal y es que en imágenes posteriores en la villa le vemos completamente derrumbado por lo que ha hecho su novia. Mientras, esta no dudará en volver a besar a su tentador, afirmando: "Soy Eva y él es la manzana". Paralelamente, veremos cómo la relación de Melodie Peñalver y Cristian se sigue debilitando y es que la chica se derrumbará al hablar de su pasado con él en una de las hogueras: "Me ha estado mintiendo durante años, acostándose al lado de mi cama y me seguía mirando a los ojos al día siguiente y me seguía mintiendo".

Más sexo en la isla

Además, en esta entrega llegará al programa "el collar del veto", un nuevo giro en la mecánica que permitirá a los integrantes de la pareja vetar una cita de su novia o novio con el tentador que ellos quieran. De esta forma, podrán evitar que sus parejas sigan acercándose a los tentadores con los que ya han creado un vínculo afectivo. Pese a ello, esto no impedirá que otra pareja mantenga sexo en la villa tras Tom y Sandra. ¿Quienes serán los siguientes en estrenar su cama?