Una pareja de solteros ha tenido sexo dentro de 'La casa fuerte 2'

'La casa fuerte 2' celebra su semifinal el 20 de diciembre y, a escasas horas de conocer cuáles son los concursantes que conseguirán hacerse un hueco en la ansiada final, se ha producido un encuentro que va a dejar completamente boquiabiertos a todos los espectadores del reality. El 19 de diciembre, Jorge Javier Vázquez adelantaba la bomba en 'Sábado deluxe' afirmando que "una pareja de concursantes que no es pareja sentimental" habían mantenido relaciones sexuales dentro del concurso.

Tan solo hay tres posibilidades y en cualquiera de los casos las consecuencias podrían ser devastadoras. Los colaboradores del espacio emitido en Telecinco han alucinado al oír la noticia que se descubrirá en la semifinal de 'La casa fuerte 2': "Se va a liar hasta límites insospechados", dejaba caer el presentador de 'Sábado deluxe'. Albert Álvarez y Marta Peñate, Tony Spina y Aurah Ruiz y Samira Jalil y Antonio Pavón son los concursantes que están participando juntos en el reality sin ser novios y una de esas parejas ha tenido sexo dentro del concurso recientemente.

Tony Spina y Aurah Ruiz en 'La casa fuerte 2'

En el caso de Albert y Marta no habría tanto problema teniendo en cuenta que ninguno de los dos se encuentra en una relación estable, eso sí los diferentes caracteres que tienen los concursantes podrían provocar grandes enfrentamientos. Por otro lado, hay otros famosos de la casa que sí que tienen pareja fuera del concurso. Tony Spina está conociéndose con Mayka Rivera, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2', y Aurah Ruiz ha conseguido volver con el padre de su hijo, Jesé, el cual intervino en el reality con una llamada telefónica.

Aunque Samira está soltera, acostarse con Antonio Pavón podría ser algo que utilizasen en su contra teniendo en cuenta que el diestro tiene pareja y que durante su participación en el concurso ha tenido fuertes enfrentamientos con Tom Brusse y Sandra Pica tras afirmar haber mantenido relaciones con el francés. Con todos estos detalles, probablemente los cimientos de 'La casa fuerte 2' se vengan abajo al descubrirse la noticia. ¿Quién de los concursantes habrá caído en la tentación a tan pocos días de terminar el reality?

El tonteo entre Tony Spina y Aurah Ruiz

En la gala del 17 de diciembre, los participantes de 'La casa fuerte 2' realizaron un juego bastante picante donde las parejas tenían que demostrar hasta qué punto se conocían. Curiosamente Tony Spina y Aurah Ruiz fueron los concursantes que más detalles sexuales sabían el uno del otro, superando a parejas que son novios oficiales desde hace años como Rafa Moya y Mahi Masegosa.

En un momento dado, los chicos tuvieron que adivinar cuál era la postura favorita de las chicas, Spina no lo dudó ni un momento y supo perfectamente lo que le gustaba a Ruiz: "Ella arriba es buenísimo", dejaba caer el italiano que después aclaraba que hablaba en general y no refiriéndose especialmente a la influencer. Estos comentarios y la clara complicidad que tienen los concursantes no le ha gustado nada a Mayka Rivera, quien ha compartido en sus redes sociales una reflexión sobre las imágenes que está viendo de su novio en el reality: "Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento".