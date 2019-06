¿Qué fue de los presentadores más emblemáticos de 'Club Megatrix'?

Desde su estreno en mayo de 1995 bajo el título 'Club Megatrix', el programa de Antena 3 dirigido a las más pequeñas y los más pequeños de la casa evolucionó modificando su oferta e incluso cambiando en diversas ocasiones a sus presentadores y presentadoras. En sus inicios Jorge San José, David Pérez e Ingrid Asensio eran los encargados de ejercer de maestros de ceremonia, actuando como tres hermanos que se encargaban de dar paso a las diferentes ficciones que formaban el contenedor infantil. Pero que también protagonizaban 'Las aventuras de Máximo', una serie de producción propia en la que tenían que ayudar a esconderse a su amigo Máximo, un extraterrestre construido gracias a la técnica animatronic, para que no fuese descubierto hasta que pudiese regresar a su planeta.

1 Jorge San José

Con el paso del tiempo,, pasando por diferentes etapas e incluso cambiando de nombre para dejar atrás aquello de "club" y quedarse únicamente con 'Megatrix'. Pero esas no fueron sus únicas modificaciones ya que. Más de una veintena de jóvenes se pusieron al frente del espacio, acompañando a varias generaciones que disfrutaban cada mañana de los fines de semana y de la época estival con sus series y concursos preferidos en el Aquopolis de Villanueva de la Cañada. Desde FormulaTV queremos

Jorge San José en 'Club Megatrix' (izq.) y años después (der.)

Uno de los primeros rostros que presentaron 'Club Megatrix' fue Jorge San José. Por aquel entonces era el más pequeño de los tres conductores del formato, pero también uno de los más recordados hoy en día. El hermano de la actriz Lidia San José estuvo en el programa desde 1995 hasta 1998, pero su paso por la pequeña pantalla no quedó ahí. Una vez finalizó su etapa en el formato de Antena 3 se convirtió en un secundario habitual de algunas de las series nacionales más vistas.

De este modo, dio vida a Nico en 'Manos a la obra', fue hijo de Marisa (Beatriz Carvajal) en 'Compañeros', encarnó a Coque en 'El comisario' e interpretó a Alejo, el hermano de Veva (Elena Ballesteros) en 'Paco y Veva'. Además, ha participado de forma episódica en 'El auténtico Rodrigo Leal', 'Ana y los siete', 'Los simuladores', 'MIR', 'Hospital Central', 'El Ministerio del Tiempo' y 'Velvet colección'. En cine le hemos podido ver en películas como "En la ciudad sin límite", "Tiovivo c. 1950" o "Deus Ex Machina".

2 Ingrid Asensio

Ingrid Asensio en 'Club Megatrix' (izq.) y en la actualidad (der.)

La presentadora Ingrid Asensio fue el primer rostro femenino que estuvo al mando de 'Club Megatrix'. Esta elección no estuvo exenta de polémica al ser la hija de Antonio Asensio, fundador de uno de los grupos de comunicación más importantes del país. No obstante, su paso por el programa fue de lo más fugaz puesto que solo permaneció durante un año.

Su periplo por la pequeña pantalla llegó rápidamente a su final cuando decidió alejarse de las cámaras para dedicarse a tiempo completo a su familia, convirtiéndose en madre de tres hijos. Así pues, la presentadora contrajo matrimonio con el futbolista Fernando Sanz, hijo del por entonces presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Por este motivo, aunque ya no estuvo ligada profesionalmente a la televisión, apareció en la prensa rosa en diversas ocasiones, siendo portada de revistas y protagonista de noticias de la prensa rosa.

3 David Pérez

David Pérez en 'Club Megatrix' (izq.) y años después (der.)

Acompañando a Ingrid Asensio y a Jorge San José en los inicios de 'Club Megatrix' se encontraba David Pérez. El joven es uno de los más recordados en la actualidad y uno de los que más tiempo permaneció, abandonando el programa en 2001 tras seis años al frente. El cierre de esta etapa en su vida también supuso el fin en su carrera como presentador televisivo, alejándose de la pequeña pantalla y tomando un nuevo rumbo detrás de las cámaras.

De esta forma, aunque ya no es habitual verle como conductor de un programa de televisión, Pérez no ha dejado de lado el mundo audiovisual y ha seguido desarrollando su carrera dirigiendo varias webseries y realizando cortometrajes, por lo que se encuentra centrado en nuevos formatos. En el año 2013 volvió a estar de actualidad cuando fue proclamado ganador de "Tuneox", un concurso de nuevos talentos de Neox que buscaba los mejores sketches que representaran la filosofía del canal.

4 Ana Chávarri

Ana Chávarri en 'Club Megatrix' (izq.) y hace unos años (izq.)

Cuando Ingrid Asensio abandonó 'Club Megatrix' los responsables del programa decidieron suplir su ausencia con otra chica joven que cumpliera un rol similar. La elegida para dicha labor fue Ana Chávarri. La joven asumía dicha responsabilidad después de haber compartido plató con el mismísimo Emilio Aragón en 'Vip Guay', donde comenzó su carrera televisiva. No obstante, antes de 'Megatrix', donde permaneció hasta el año 2001, también había probado suerte copresentando con Raquel Carrillo el espacio 'La merienda', sustituyendo a Miliki y Rita Irasema.

Una vez finalizada su etapa en 'Club Megatrix', Chávarri decidió mejorar su formación licenciándose en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, centrando su carrera en el mundo de la interpretación. Ha participado en la película "Di que sí", en varios cortometrajes y en numerosas obras teatrales. Asimismo, ha probado suerte en mundo de la música con el proyecto "Tan solo dos" y es autora de los libros "Qué hacer con tu paga", "A tu bola" y "Volver A Soñar".

5 Sandra Blázquez

Sandra Blázquez en 'Club Megatrix' (izq.) y en la actualidad (der.)

El debut en televisión de Sandra Blázquez se produjo en el 1997, cuando con diez años participó con un papel secundario en 'Al salir de clase'. Fue en esa misma época cuando también fue elegida para formar parte del grupo de presentadores de 'Club Megatrix', donde estuvo durante dos años y pudo compartir plató con Ana Chávarri o David Pérez, entre otros. Tiempo después prefirió decantarse por el mundo de la interpretación, participando en numerosas series, tanto con personajes episódicos como secundarios.

Uno de sus papeles más recordados es el de Alma en 'Física o química', pero también la hemos podido ver en 'Ana y los siete', 'La vida de Rita', 'Cambio de clase', 'Tierra de lobos', 'Vive cantando' o 'Acacias, 38'. EN 2014 decidió ir más allá del mundo de la actuación y fundar, junto a su amiga María Fábregas, la ONG Idea Libre, comprometida en acercar la educación, a través de la creación y el desarrollo de una escuela, a los niños de Kenia.

6 Daniel Diges

Daniel Diges en 'Megatrix' (izq.) y en la actualidad (der.)

Ser uno de los rostros principales de 'Nada es para siempre' fue suficiente para que Daniel Diges se convirtiese en uno de los jóvenes más seguidos de finales de los noventa y principios del nuevo milenio. Cuando la serie llegó a su fin, Diges se incorporó a 'Megatrix' como uno de sus presentadores, participando en el programa desde el año 2001 hasta el 2003. No fue el único formato infantil que presentó porque nada más terminar su paso por el formato de Antena 3 se convirtió en el presentador de 'Max Clan', un espacio similar emitido en Telecinco.

También se ha puesto ante las cámaras para continuar con su carrera de actor, participando de forma episódica en ficciones como 'Ana y los siete', 'Hospital Central' o 'Aquí no hay quien viva'. Además, fue concursante de la segunda edición de 'Tu cara me suena' y en la versión con niños, 'Tu cara me suena Mini', donde demostró su faceta como cantante. Sin embargo, donde mayor éxito ha cosechado ha sido en el teatro, donde ha protagonizado multitud de musicales como "High School Musical", "La bella y la bestia" o "Los miserables". Tampoco podemos olvidarnos de su paso por Eurovisión, donde representó a España en el año 2010 con la canción "Algo pequeñito".

7 Enric Escudé

Enric Escudé en 'Megatrix' (izq.) y en la actualidad (der.)

Actor, presentador, cantante, modelo y empresario, Enric Escudé se hizo popular por ser el rostro de Nocilla durante muchos años. Su etapa en 'Megatrix', desde el año 2003 hasta 2005, fue una de las más exitosas y la que le abrió las puertas a participar en programas de otras cadenas generalistas como 'El programa de Ana Rosa', 'TNT' o 'El buscador'. Tras un tiempo sin participar en grandes proyectos, en 2015 volvió a ejercer de presentador en 'Perdona TV Show', programa dominical en el que compartió plató con Elsa Anka como copresentadora. Además, en 2013 publicó su primer libro, "Qué fue del niño de la nocilla".

A lo largo de su trayectoria, como él mismo ha confesado, ha tenido problemas en su ámbito personal y ha protagonizado algún escándalo en el ámbito profesional, desde trastornos de alimentación hasta engaños y montajes televisivos para intentar recuperar el éxito de antaño. No obstante, actualmente ha encarrilado su vida hacia el mundo de la moda y posee su propia tienda de ropa situada en Barcelona, donde se encarga personalmente de escoger cada colección.

8 Natalia Rodriguez

Natalia en 'Megatrix' (izq.) y en la actualidad (der.)

La primera edición de 'Operación Triunfo' fue la ocasión perfecta para que Natalia Rodríguez consiguiera abrirse un hueco en el mundo de la actuación y de la televisión. Tras su paso por el concurso, su fama creció como la espuma, algo que la joven quiso aprovechar más allá del ámbito musical. Precisamente, su estreno como presentadora se produjo en el año 2003, cuando se convirtió en presentadora de 'Megatrix', donde permaneció hasta el año 2007 compartiendo cámaras con Enric Escudé primero y Jordi Cruz después.

Siguiendo con el mismo rol, fue elegida para copresentar junto a Bertín Osborne 'Grand Prix'. Retomando su faceta musical, fue madrina de Nauzet en el concurso 'Gente de primera'. En Canal Sur participó como jurado en 'Se llama copla Junior' y ejerció de copresentadora de 'Menuda Noche'. También presentó 'Fenómeno fan', concurso musical emitido entre 2016 y 2017 en diversos canales autonómicos y en Disney Chanel. Además, fue concursante de 'Splash! Famosos al agua'. Recientemente la hemos podido ver como colaboradora de 'Hora punta' y participando en 'La mejor canción jamás cantada'.

9 Jordi Cruz

Jordi Cruz en 'Megatrix' (izq.) y en la actualidad (der.)

Confundido en ocasiones con el chef catalán de mismo nombre, Jordi Cruz Pérez fue uno de los últimos presentadores que tuvo 'Megatrix'. Su incorporación al programa se produjo cuando ya gozaba de popularidad tras su paso por 'Club Disney', otro de los formatos infantiles de gran éxito en nuestro país. En concreto, se puso al frente de la sección 'Art Attack', enseñando multitud de manualidades que después eran imitadas por los jóvenes espectadores.

Así pues, aprovechando la fama lograda, aceptó ser presentador de 'Megatrix', donde comenzó acompañando a Natalia hasta tomar las riendas del programa en solitario, labor que realizó durante tres años. Posteriormente decidió centrarse en la radio formando parte del equipo de Cadena 100, donde participa como locutor. En la actualidad también se ha unido a la moda de las redes sociales y conduce el canal de Youtube "Brico Attack", donde enseña diversos trucos sobre bricolaje.