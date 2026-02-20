¿Quién es realmente Egg y por qué 'Juego de Tronos' alteró su relación con el Rey Loco?

Por Alejandro Rodera |

'El caballero de los Siete Reinos' nos está permitiendo conocer a otra plétora de Targaryens. Al ambientarse en un terreno intermedio entre 'La Casa del Dragón' y 'Juego de Tronos', sus protagonistas están enclavados a medio camino en el árbol genealógico que conecta a personajes como Rhaenyra o Daemon con Daenerys o Jon. Sin embargo, esa estructura, meticulosamente confeccionada en el universo literario de 'Canción de hielo y fuego', ha sufrido ciertas alteraciones en su salto a la televisión.

Esas modificaciones afectan directamente a uno de los personajes principales de 'El caballero de los Siete Reinos', Egg, cuya verdadera identidad fue desvelada al final del tercer capítulo. En realidad, el pequeño escudero no es otro que Aegon Targaryen, el hermano de Aerion y, por tanto, el hijo de Maekar y nieto del rey Daeron II. Así pues, se trata de un príncipe, que, pese a renegar de su familia, forma parte de un linaje que ha ocupado el Trono de Hierro durante los dos últimos siglos.

Egg en 'El caballero de los Siete Reinos'

Hasta ahí, la comparativa con los libros es equivalente, pero si avanzamos en la genealogía todo se complica, sobre todo por una secuencia de 'Juego de Tronos' que sacudió el canon de la franquicia y el legado del propio Egg, quien reinaría como Aegon V tras la muerte de su padre. Si atendemos al orden establecido por George R.R. Martin, el siguiente rey sería Jaehaerys II, segundo hijo de Aegon, que apenas gobernó durante tres años. Después, llegó el turno de su único hijo, Aerys II, el padre de Daenerys, más conocido como el Rey Loco, que fue derrocado durante la Rebelión de Robert que precedió a los eventos de 'Juego de Tronos'.

No obstante,, sacrificando a Jaehaerys por el camino. En una secuencia de 'Baelor', el noveno episodio de la primera temporada, que fue escrito por los showrunners Dan Weiss David Benioff , el maestre Aemon revelaba a Jon Snow su verdadera identidad: "Mi padre era Maekar, el primero de su nombre., a quien llamaron el Rey Loco".

Esas palabras trastocaban la estructura planteada en el material original, ya que se suprimía una generación sin razón aparente y se daba pábulo a los fans para especular y debatir sobre esta controvertida decisión. De hecho, el propio Martin llegó a hacer alusión al cambio en su blog personal al responder a un seguidor. "El padre del Rey Loco, Jaehaerys II, fue ignorado, como se estableció en la primera temporada", apuntó el autor, que llegó a valorar la alteración: "Esos cambios fueron para simplificar. Los libros son muy complejos, pero los límites prácticos de una serie de televisión exigen un poco más de simplicidad. Eliminar un rey o dos te permite alcanzarla".

Aemon en 'Juego de Tronos'

¿Se puede revertir?

'La Casa del Dragón' ha acometido cambios similares al reajustar edades o suprimir personajes por completo para simplificar o evitar problemas prácticos, algo que ha sido comentado también por Martin en su blog. Sin embargo, los ajustes no son necesariamente irreversibles, al menos en lo que respecta al agujero negro de Jaehaerys II.

Aunque es poco probable que 'El caballero de los Siete Reinos' se extienda lo suficiente como para que la revelación de Aemon tenga un impacto real, Martin fue previsor y, en el momento en el que HBO empezó a expandir la saga tras 'Juego de Tronos', solicitó que se enmendara el error. Así lo confirmó el director y coshowrruner de la primera temporada de 'La Casa del Dragón', Miguel Sapochnik, que en 2022 expuso las tres exigencias del escritor: dragones coloridos, énfasis en la heráldica y la reincorporación de Jaehaerys Targaryen II.

Como recogía Business Insider en aquel momento, Martin se quedó con la espinita clavada de la decisión tomada por Weiss y Benioff. "David y Dan se saltaron a Jaehaerys por razones de claridad que él no llegó a entender. Le había dado mucha importancia y quería que enmendáramos ese error", expuso Sapochnik. Por tanto, la voluntad de Martin pasaría por reescribir el canon televisivo para convertir a Egg en el abuelo del Rey Loco, pero las recientes publicaciones de HBO Max, como la que se puede apreciar sobre este párrafo, parecen refrendar el relato de Aemon en 'Juego de Tronos' en vez de cumplir el supuesto deseo de Martin.