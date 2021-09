El radical cambio de look de Grison que copa el estreno de temporada de 'La resistencia'

El estreno de la quinta temporada de 'La resistencia' ha estado marcado por varios cambios muy importantes para el formato. El primero de ellos ha sido el de trasladarse a un teatro más grande, pasando de estar en el Teatro Arlequín al Teatro Príncipe Gran Vía, disfrutando así de un espacio extra que, esperemos, se pueda llenar al completo una vez haya remitido la alerta sanitaria.

Grison en 'La resistencia'

La segunda variación que ha llamado bastante más la atención ha sido el cambio radical de Grison, el músico y colaborador habitual del formato de #0 de Movistar+. El madrileño se ha hecho de rogar en el nuevo teatro y cuando ha aparecido lo ha hecho luciendo un corte de pelo de lo más inesperado, rapándose la melena de la que presumía antes.

"¡Grison!", gritaban de forma repetida desde el público, aplaudiendo la nueva imagen de Marcos Martínez. "Es que no nos había avisado, se ha plantado así en el programa", decía David Broncano, riendo mientras todos sus compañeros miraban sorprendidos al beatboxer. "Me he calentado, tío. Me iba a cortar las puntas", bromeaba el propio Grison, provocando las carcajadas del público.

Un disgusto

La llegada de la quinta temporada ha generado cierto enfado en los espectadores que consumían 'La resistencia' desde YouTube, ya que de la primera entrevista a Susana Rodríguez, la atleta paralímpica, médica y triple campeona mundial de triatlón adaptado se ha colgado un clip de menos de seis minutos en la plataforma, mientras que anteriormente el programa subía la entrevista prácticamente íntegra. "Youtube hizo a 'La resitencia', no lo olvides Movistar", comentaba uno de los internautas. "No dejen que pierda la esencia, y vuelvan a subir las entrevistas enteras", añadía otro de ellos, solicitando que no recorten las entrevistas de esa manera.