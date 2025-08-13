FormulaTV
Conectar
Especial El Mediterráneo en llamas: ¿Algo inédito o habitual ante los brutales incendios de 2025?

A PESAR DE SER COMPETIDORES

Rafa Castaño recuerda la breve conversación con Roberto Leal al saltar a Mediaset tras ganar 'Pasapalabra'

El exconcursante y ganador del bote más grande de 'Pasapalabra' reveló en una entrevista su relación actual con el presentador y con Orestes, su mayor oponente en el concurso.

Rafa Castaño recuerda la breve conversación con Roberto Leal al saltar a Mediaset tras ganar 'Pasapalabra'
©Atresmedia
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Miércoles 13 Agosto 2025 13:38 (hace 4 horas)

Posados de Roberto Leal en 'Pasapalabra' 12 fotos

Roberto Leal, de cuerpo entero en 'Pasapalabra' Roberto Leal, de brazos cruzados en 'Pasapalabra' Roberto Leal, sonriente en 'Pasalabra' Roberto Leal, sentado en 'Pasapalabra' Roberto Leal frente a la pantalla de 'Pasapalabra' Roberto Leal, con el rosco de 'Pasapalabra' Roberto Leal juega en el plató de 'Pasapalabra' Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra' en su etapa en Atresmedia Roberto Leal, frente a la mesa central de 'Pasapalabra' Roberto Leal posa en el plató de 'Pasapalabra' en Atresmedia Roberto Leal en el plató de 'Pasapalabra' en Antena 3 Póster de 'Pasapalabra' en Antena 3

Vídeos FormulaTV
El salto de Rafa Castaño a Mediaset fue sin duda una de las grandes sorpresas de esta temporada televisiva. El sevillano fue uno de los concursantes más míticos de 'Pasapalabra', logrando ganar el bote más alto de la historia del programa con 2.272.000 euros e el año 2023. Tras esto, su figura había quedado totalmente ligada a la del programa, a pesar de retirarse de la vida televisiva desde entonces.

Sin embargo, la sorpresa llegó con el anuncio de Mediaset de 'Agárrate al sillón' como sustituto de 'Reacción en cadena'. Este nuevo concurso de Telecinco apostaba por un formato distinto, presentadores nuevos para la cadena como Eugeni Alemany, un mítico comunicador de la televisión valenciana, y Rafa Castaño como concursante central.

Rafa Castaño, Orestes y Roberto Leal en &amp;#39;Pasapalabra&amp;#39;

Rafa Castaño, Orestes y Roberto Leal en 'Pasapalabra'Rafa Castaño, Orestes y Roberto Leal en 'Pasapalabra'

Tras un mes en antena con el programa, el concursante ha revelado en una entrevista a Hoy cómo es competir contra 'Pasapalabra' y Roberto Leal, con el que mantenía muy buena relación. "Roberto me escribió hace unos días, me deseó suerte y yo le mandé un abrazo. Jamás podré decir nada malo de 'Pasapalabra'. Son un gran equipo".

Además, Rafa Castaño también confesó como es su relación actual con Orestes Barbero, su mayor oponente durante su paso por el concurso de Antena 3. "La verdad es que no suelo mantener contacto con él, pero tengo una relación cordial. Si alguna vez pasa algo nos escribimos, pero en el plató de 'Pasapalabra' era igual. Cada uno hacía su vida".

Rafa Castaño en un programa de &amp;#39;Agárrate al sillón&amp;#39;

Rafa Castaño en un programa de 'Agárrate al sillón'

El alegato de Rafa Castaño a favor de pagar impuestos

Durante la entrevista a Hoy también le preguntaron por el "palo" que le dio Hacienda tras hacerse con el bote, a lo que Rafa Castaño respondía de manera tajante. "Primero, yo ya sabía que mi premio no era el oficial, sino que era el neto. Y segundo, siempre digo que sin los servicios públicos no estaría aquí. A mí la sanidad y educación pública me han ayudado. Siempre lanzo el mensaje de que yo vivo bien y creo que hay que contribuir, porque nos viene bien a todos".

Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas