El salto de Rafa Castaño a Mediaset fue sin duda. El sevillano fue uno de los concursantes más míticos de 'Pasapalabra', del programa con 2.272.000 euros en el año 2023.

Sin embargo, la sorpresa llegó con el anuncio de Mediaset de 'Agárrate al sillón' como sustituto de 'Reacción en cadena'. Este nuevo concurso de Telecinco apostaba por un formato distinto, presentadores nuevos para la cadena como Eugeni Alemany, un mítico comunicador de la televisión valenciana, y Rafa Castaño como concursante central.

Tras un mes en antena con el programa, el concursante ha revelado en una entrevista a Hoy cómo es competir contra 'Pasapalabra' y Roberto Leal, con el que mantenía muy buena relación. "Roberto me escribió hace unos días, me deseó suerte y yo le mandé un abrazo. Jamás podré decir nada malo de 'Pasapalabra'. Son un gran equipo".

Además, Rafa Castaño también confesó como es su relación actual con Orestes Barbero, su mayor oponente durante su paso por el concurso de Antena 3. "La verdad es que no suelo mantener contacto con él, pero tengo una relación cordial. Si alguna vez pasa algo nos escribimos, pero en el plató de 'Pasapalabra' era igual. Cada uno hacía su vida".

El alegato de Rafa Castaño a favor de pagar impuestos

Durante la entrevista a Hoy también le preguntaron por el "palo" que le dio Hacienda tras hacerse con el bote, a lo que Rafa Castaño respondía de manera tajante. "Primero, yo ya sabía que mi premio no era el oficial, sino que era el neto. Y segundo, siempre digo que sin los servicios públicos no estaría aquí. A mí la sanidad y educación pública me han ayudado. Siempre lanzo el mensaje de que yo vivo bien y creo que hay que contribuir, porque nos viene bien a todos".