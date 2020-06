Fani Carbajo sí ha sido prostituta, según el PoliDeluxe

Poco podía esperar Fani Carbajo que acusar a Oriana Marzoli de haber sido escort haría que todo su pasado saliese a la luz. Tras esta dura acusación en 'La casa fuerte', su tía Raquel decidió dejar de callar y a día de hoy la hemos visto ya en varios programas de televisión explicando que tanto ella como su sobrina ejercían juntas la prostitución, en un chalet de Aravaca. Carbajo negó tajantemente esta información y por ello, la propia Raquel y su hermana Mayte (con la que está duramente enfrentada) acudieron este 27 de junio a 'Sábado deluxe' para someterse al polígrafo de Conchita.

Fani Carbajo y su tía Raquel

¿El objetivo de esta doble visita? El de Raquel demostrar que Fani es prostituta y el de Mayte dejar claro que ella no lo es, tal y como se había insinuado. Pues bien, después de una noche repleta de acusaciones, lágrimas y reproches, Conchita hizo la pregunta más esperada de la noche: "¿Ha ejercido Fani la prostitución?". Raquel respondió afirmativamente y la máquina de Conchita le dio la razón; ha estado contando la verdad en todo momento. Por su parte, Maite no negó este trabajo de Fani pero sí se quejó que su hermana hubiese revelado ese dato ya que pertenece a la vida privada de su sobrina.

Maite ha recibido regalos por sexo

Pero la cosa no quedó ahí, Conchita también preguntó a Maite por su presunta implicación en el mundo de la prostitución. Esta lo negó y el poli le dio la razón pero lo que poco esperábamos es que la máquina acabó demostrando que Maite sí ha recibido regalos a cambio de sexo; siendo un coche el más caro de los mismos. Esta explicó que como se enamoró de su amante, lo que hacía no lo consideraba prostitución. De esta forma, el dinero que él le daba y los regalos que recibía para ella no eran más que obsequios; en ningún caso un sueldo por mantener relaciones sexuales. Algo que evidentemente pusieron en duda algunos colaboradores, especialmente Kiko Matamoros y Marta López, que sí consideraron que esto es prostitución.

Fani no está enamorada de Christofer

El polígrafo de Conchita siguió aportando reveladores datos de Fani y es que tras una pregunta a Maite descubrimos que su sobrina no está verdaderamente enamorada de Christofer Guzmán, tal y como ella defiende. Además, otra pregunta a la tía Raquel confirmó que Fani le pidió a su marido que falsificase la firma de Christofer para poder sacar dinero del banco tras la que parecía su ruptura definitiva. Raquel explicó que como ambos finalmente se reconciliaron finalmente esta falsificación nunca se llevó a cabo pero evidentemente esto afectará de una forma directa a la relación entre Fani y Christofer. ¿Este terminará sabiendo la verdad en 'La casa fuerte' o no conocerá la información hasta que salga del concurso?