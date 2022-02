El segundo programa de 'Montealto: Regreso a casa' abrió las puertas del espacio más íntimo de Rocío Jurado: su dormitorio. Muy emocionada, Rocío Carrasco no era capaz de mirar a la cama de su madre durante los primeros minutos. Junto a Jorge Javier Vázquez, repasaron los distintos objetos que ocupaban la estancia.

Rocío Carrasco, en 'Montealto: Regreso a casa'

Carrasco reveló la existencia de un documento que ella misma encontró en uno de los muebles de la habitación: "Es el más importante de todos y que engloba todo". La colaboradora aseguró que supuso darse cuenta de "muchas cosas". "Siempre piensas que estás equivocada o que no será tan así", decía, refiriéndose a los miembros del clan Mohedano.

Carrasco explicó que se le "cayó la venda", puesto que "al final es darte cuenta de que no estabas equivocada": "Todas mis dudas quedaron satisfechas", reconocía con respecto al contenido de los papeles. Vázquez le decía: "Tú intuías, pero no querías ver", a lo que ella asentía. El contenido del documento, que se revelará en la docuserie 'En el nombre de Rocío', podría no dejar en muy buen lugar a los Mohedano, quienes estarían expectantes ante la emisión.

"Rocío, ¿se avecina terremoto?", le preguntaba el presentador. "Yo sé que las cosas no son como se han contado. Si eso es igual a terremoto, pues terremoto", afirmaba tajante. "Lo que yo me encuentro en su dormitorio es la verdad de la familia. Engloba a mucha gente, no vayamos a poner el foco en nadie en concreto, porque es la verdad de todo y de todos", adelantaba.

La relación con los Mohedano está rota

Antes de entrar en el dormitorio de su madre, Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez seguían contando anécdotas en la habitación de cuando era niña. La protagonista leía una tarjeta de felicitación que le regalaron los Mohedano, con palabras de cada uno de ellos. Sus primos Fernando, Salvador y Rosario Mohedano, y sus tíos Amador Mohedano y Rosa Benito terminaban sus felicitaciones con un "te quiero".

"¿Tú crees que lo suscribirían ahora?", le preguntaba el presentador. Carrasco tenía la respuesta muy clara: "Tristemente y desgraciadamente, visto lo visto no". "Ahora directamente no la escribirían. No pondrían nada de lo que pone ahí", opinaba. Además, se mostró muy sincera: "Yo no soy de una manera en un momento dado y luego soy de otra. En este momento yo no felicitaría, no creo que sea oportuno".