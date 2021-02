Raquel Bollo, criticada con rotundidad tras la celebración de una fiesta ilegal: "Os metería en la cárcel"

Raquel Bollo volvió al plató de 'Domingo deluxe', pero no como colaboradora en este caso, sino para enfrentarse a su fiesta ilegal en plena pandemia del coronavirus. Los colaboradores criticaron duramente esta actitud plagada de irresponsabilidad e incluso llegaron a escucharse insultos y peticiones de entrada en prisión para la entrevistada.

Raquel Bollo en 'Domingo Deluxe'

Las redes sociales son un escaparate al mundo tanto para lo bueno como para lo malo y, en este caso, Raquel Bollo ha visto cómo se ha cumplido este paradigma. Hace unos meses, en plena pandemia, la excolaboradora de 'Sálvame' estuvo presente en el cumpleaños de Manuel Cortés, su hijo, en unas condiciones muy poco ejemplificadoras: no se respetaba el límite de aforo, las mascarillas brillaban por su ausencia y la distancia social no se tuvo para nada en cuenta. "Solo me queda que pedir disculpas, asumo toda la responsabilidad", comunicó la protagonista de la entrevista.

Aunque Raquel Bollo trató de calmar las aguas asumiendo haber tenido un comportamiento "irresponsable total en ese momento", pedir excusas no le sirvió para calmar el temperamento de los colaboradores. De hecho, en un vídeo recopilatorio de todo lo que se había opinado sobre su persona, se recogían declaraciones que encendieron a la entrevistada: "Me considero una irresponsable, pero no una sinvergüenza", exclamó después. Ante estas palabras, un Kiko Matamoros de lo más reflexivo se atrevió a preguntar: "¿Te ha llamado alguien para que pases por comisaría? Yo os metería en la cárcel por haber atentado contra la salud pública".

Rafa Mora mantiene que Raquel es una "sinvergüenza"

Ante la actitud de Bollo, Rafa Mora no dudó en recordarle lo que él pensaba: "Sinvergüenza, 80.000 muertos, y tú haciendo fiestas y saltándote las normas", sentenció. Sin embargo, el exparticipante de 'Solas/Solos' apretó un poco más las tuercas de la situación recomendándole que "donase" su sueldo de la noche "para la investigación del Covid".