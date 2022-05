La supuesta llamada que Rocío Carrasco realizó a Marta Riesco para ofrecerle trabajo sigue estando en el candelero. Desde que Carrasco desmintiese la existencia de dicha conversación mediante pruebas más que solventes, poco se ha sabido de la periodista, además de la insistencia en tener un "as bajo la manga" que todavía no ha visto la luz. El pasado domingo 8 de mayo, 'Viva la vida' consiguió hablar con ella y desvelar la razón por la que no ha hecho públicas las pruebas que esconde.

Marta Riesco, en 'El programa de AR'

Saliendo de una discoteca de Madrid donde había estado con sus amigas, la reportera del programa interceptó a la periodista y le realizó la gran pregunta. A pesar de que Riesco aseguró que estaba bien y que "hay Marta para rato", se negó a resolver la incógnita sobre la revelación de ese preciado "as".

Sacando el tema a debatir en 'Viva la vida', fue José Antonio Avilés quien respondió a la pregunta, revelando que, según va contando la colaboradora de 'Ya son las ocho', las pruebas se estarían utilizando para un proceso judicial y tendría que esperar a que dicho procedimiento termine para hacerlas públicas.

No consiguió las imágenes del restaurante

'Viva la vida' también desveló durante el sábado 7 de mayo la sencilla razón por la que el dueño del restaurante donde comieron Rocío Carrasco y Luis Pliego se niega a darle a la periodista los vídeos de las cámaras de seguridad. Tal y como declaró el dueño de Casa Araceli, no le pueden ceder unas imágenes que no son suyas. Además, dejó claro que no había más de lo que ya se había emitido en 'Sálvame'.