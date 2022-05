El periplo televisivo de Marta Riesco como personaje de la prensa del corazón parece haber llegado a su fin o, al menos, en los formatos de Unicorn Content. Su productora a la que tanto ha defendido siempre y con la que se escudaba constantemente ha tomado la drástica decisión de apartarla como colaboradora a consecuencia de sus contradicciones constantes.

Marta Riesco

Lo cierto es que puede considerarse "crónica de una muerte anunciada" la salida de Marta Riesco como colaboradora. Los últimos acontecimientos y el desmentido de una supuesta llamada con Rocío Carrasco que nunca existió ha motivado que Unicorn Content deje de contar con ella en el papel de colaboradora, según avanza Yotele y ha confirmado FormulaTV. La cúpula convocó a la periodista para mantener una reunión que terminó siendo de lo más tensa.

De esta manera, la vida de Riesco pasará a un segundo plano y más teniendo en cuenta que sigue sin mostrar ese "as" que guardaría bajo la manga. Marta ya no estará presente en plató en las tertulias sobre crónica social, ni tampoco comentará los realities de la cadena. No obstante, 'El programa de Ana Rosa' podría seguir manteniendo a la reportera con el micrófono a pie de calle.

Ella nunca quiso ser personaje

La primera comparecencia pública que hizo desde el matinal de Telecinco dejaba claro un planteamiento: Marta Riesco no quería ser personaje, sino levantarse cada día a las cinco de la mañana. Sin embargo, sus actos distaron mucho de sus palabras, protagonizando posados robados y tomando asiento en el plató de 'Ya son las ocho' para hablar largo y tendido de su vida personal.

Cabe destacar que, por fin, se ha cumplido la petición que lleva haciéndose durante días desde 'Sálvame': apartar a la periodista tras demostrar que "había mentido". El citado medio habla además de un "profundo malestar en la productora" a consecuencia de una polémica que "ella misma comenzó". Por el momento, la compañía querría "proteger" a una de sus trabajadoras, apartándola así de la primera línea mediática.