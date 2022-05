La supuesta llamada que Rocío Carrasco realizó a Marta Riesco ofreciéndole trabajo sigue siendo noticia. Después de que el pasado 3 de mayo Carrasco mostrase pruebas que desmentían la existencia de dicha llamada en 'Sálvame', Riesco pidió al restaurante donde comió esta con Luis Pliego las imágenes de las cámaras de seguridad, algo que le negaron rotundamente. Tras este hecho, 'Viva la vida' consiguió hablar con el dueño del restaurante, destapando así la razón por la que no le ceden las imágenes a la pareja de Antonio David Flores.

Rocío Carrasco en 'Sálvame'

"Me llama esta chica, la tal Marta, que yo no conozco de nada, que dice que es muy amiga mía y que tenemos amigos en común y no es cierto, y me dice que le ceda las imágenes. Yo no se las puedo ceder porque no son suyas", comenzó a relatar el dueño de Casa Araceli sobre las imágenes que la excolaboradora de 'Ya son las ocho' cree que están manipuladas y pretende lograr por vía judicial.

"Si ella tiene unas imágenes en mi restaurante y me dice: 'oye, sé que tienes cámaras de seguridad, por favor, donde he estado yo sentada, me pasas esas imágenes', me hace una autorización y yo se las doy. Pero yo no puedo ceder imágenes de clientes que no sean ella. Yo no tengo ninguna otra imagen que no haya salido ya. Ella puede decir lo que quiera. Lo que hay es lo que hay", aseguró.

Pérdida de apoyos

Tras las declaraciones y la presentación de pruebas por parte de la hija de Rocío Jurado, la periodista ha ido perdiendo credibilidad hasta el punto en el que su productora, Unicorn Content, ha decidido apartarla como colaboradora de todos sus programas. A pesar de que todo gire en su contra y de haber perdido sus mayores apoyos, Riesco sigue insistiendo en que tiene un "as en la manga" que todavía no ha podido utilizar.