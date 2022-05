Gloria Camila llegó al plató de 'Ya son las ocho' tras su paso por la Feria de Abril de Sevilla. No obstante, aunque ella misma admitió que bebió, el lunes también pasó por el programa y achacó su falta de voz a la alergia primaveral que padece. Este argumento, que nadie se creyó en plató, sirvió como motivo de risas del resto de colaboradores, además de servir como pretexto para hablar de su encuentro allí con Marta Riesco.

Gloria Camila y Marta Riesco

"Has pasado una sed terrible", decía entre risas Miguel Ángel Nicolás, en un tono irónico. Por su parte, la hija de José Ortega Cano contestó: "Hay mucha hidratación. Me lo he pasado increíble en este reencuentro. De verdad que es alergia", aseguraba seriamente. "Estuve muy a gustito, como cualquiera que está en la feria", matizaba, en clara alusión a la mítica frase de su padre.

No obstante, en 'Sálvame' saltaron las alarmas cuando Kiko Hernández destapó que la reportera de 'El programa de Ana Rosa' se negó a incluir a Gloria Camila en su reportaje "porque iba borracha". De este modo, la joven quiso dar un zasca a Riesco cuando llegó al programa de Sonsoles Ónega, afirmando: "He bebido lo justo y necesario y aquí estoy, trabajando", contestaba por alusiones.

No obstante, cabe destacar que el periplo de Marta como personaje y colaboradora de los formatos de Unicorn Content parece haber llegado a su fin. La productora ha decidido apartar a la periodista tras un tensa reunión. De esta manera, Riesco no podría darle la réplica a esta irónica respuesta. El vídeo de la reportera reprochando directamente a la colaboradora no querer concederle "totales" ha virado por las redes sociales, con un sinfín de opiniones al respecto.

Marta Riesco llamando borracha a Gloria Camila porque no le ha dado unos totales #yoveosálvame #APOYOROCIO5M pic.twitter.com/81xy29deO2 — Televisivos (@televisivos) May 5, 2022

La relación entre ambas

Es muy notable que la relación entre ambas no está pasando por el mejor momento. Además, Gloria Camila ha asegurado públicamente que no se cree la supuesta llamada que su hermana, Rocío Carrasco, le hizo a la cantante de "No tengas miedo", para una propuesta musical: "Yo creo que mi hermana jamás hubiese hecho esa llamada. El llamar a Marta Riesco, lo veo un poco imposible", sentenció.