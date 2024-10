La reacción de David Broncano a 'Telepasión' y al ruego de dar las Campanadas en TVE

Por Pablo Fernández Pérez |

Nunca se sabe hacia dónde va a ir un programa de 'La revuelta', es totalmente impredecible. El formato presentado por David Broncano recién llegado a La 1 tiene una estructura muy improvisada para lo que es un programa de televisión al uso, y llega a mezclar entrevistas, secciones de colaboradores, interacción con el público, juegos... E incluso, como nos han demostrado esta vez, contenido musical.

'Telepasión 2022'

En el último programa de 'La revuelta', la colaboradora Lala Chus anunciaba a David Broncano que, tras haber empezado a ser presentador en RTVE,. "¿Qué es eso? ¿Una telenovela?" preguntaba el humorista completamente perdido. Al enterarse, preguntó a Ricardo Castella : "¿Esto es a elección nuestra? ¿O hay que hacerlo sí o sí?", a lo que su compañero le contestó con ambas respuestas:

Pero el gran momento llegó cuando Lala Chus ofreció parodiar una actuación de Ana Obregón en la que cantaba una canción de 'La bella y la bestia' en una edición pasada de 'Telepasión'. Para sorpresa de la colaboradora, el presentador aceptó a la primera, y esto le permitió sacar unos disfraces de los dos personajes de Disney, uno para cada uno. Y así comenzaba el espectáculo: Lala Chus empezaba a cantar vestida de amarillo y, de seguido, salía Broncano cantando de Bestia. Y, como colofón, aparecía Sergio Bezos disfrazado de tetera.

David Broncano a las Campanadas

En todos los programas de 'La revuelta' colocan a un miembro del público en un bidé a la derecha del escenario, a modo de broma recurrente. En esta ocasión, en tal sitio se encontraba un chico al que dieron unos papeles para que apuntara, y así reivindicara, "causas perdidas". Después de saber que Broncano estaría en Nochebuena participando en 'Telepasión', quiso promover que él también diera las Campanadas de 2025. "¿Que las haga yo? No, no, no", respondió el presentador. Parece que prefiere entrar en el mundo de los especiales navideños de TVE poco a poco.