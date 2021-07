La imprevisible reacción de Rocío Flores al compararla físicamente con Rocío Carrasco

Rocío Flores intenta evitar a toda costa pronunciar el nombre de Rocío Carrasco y esquivar todo lo que se le pregunta sobre su madre durante sus intervenciones televisivas en 'El programa del verano' y en 'Supervivientes 2021'. No obstante, Marta López ha conseguido de una forma muy sibilina que la nieta de Rocío Jurado conteste de forma sincera a un comentario sobre la nueva defensora de la audiencia de 'Sálvame'.

Rocío Flores y Rocío Carrasco

"Te voy a decir que vienes muy guapa hoy. No me mates. ¿Sabes que te pareces a tu madre? Que venía hoy a Telecinco con una trenza. Venís las dos con una trenza y me parece que te pareces a tu madre. Estás muy guapa", decía la exconcursante del reality de supervivencia en '', sin saber muy bien cómo iba a reaccionar a ese cumplido la hija de Antonio David Flores.

"La verdad es que no lo he visto, pero que me parezco a ella me lo dicen mucho. Y, por supuesto, ella es muy guapa, así que yo encantada, vamos", contestaba la joven colaboradora de televisión, arrancando un aplauso unánime en el plató de 'Supervivientes 2021'. "Hoy habéis vuelto a coincidir en Telecinco", señalaba también López, intentando que la madrileña contase cómo es coincidir con Rocío Carrasco en Mediaset.

No se encuentran

Rocío Flores ha aprovechado para desmentir que ella es la que no quiere encontrarse con su madre por los pasillos de la cadena. "Yo entro por donde me indican", aclaraba la joven. "Como sé que eso no se va a producir, pues vengo tranquila. Pero no por mí", añadía ella, dejando entrever que debe ser Rocío Carrasco quien solicita no ver bajo ningún concepto a su hija de improvisto.