La noche del miércoles 7 de julio, 'Supervivientes: Tierra de nadie' celebró su décimo tercera gala en Mediaset, con Carlos Sobera como presentador. Como cada cita, el programa contó con la presencia de Rocío Flores, ocasión que Marta López aprovechó para preguntarle sobre la posibilidad de cruzarse con Rocío Carrasco en los pasillos de la compañía, tras su fichaje como defensora de la audiencia de 'Sálvame'.

Marta López pregunta a Rocío Flores en 'Supervivientes' por Rocío Carrasco

En la recta final del programa, López aprovechó un divertido vídeo Lara Sajén en el que se tomaba con humor el haberse partido un diente por accidente, para lanzar una seria pregunta a Flores. "Lleva un día un poco duro, todo el día en Telecinco", intervino la colaboradora, momento en el que confesó que "lo siento, Rocío, pero si no te pregunto, reviento". "Hoy he compartido plató con tu madre y lo que todo el mundo preguntaba era qué iba a hacer si se cruzaba con su hija. Más o menos por tiempo habéis tenido que coincidir", declaró la zamorana antes de lanzar la gran cuestión: "¿qué harías tú si te cruzaras con tu madre en los pasillos?".

"¿Yo me he cruzado con alguien viniendo a Telecinco, Omar?", lanzó la aludida, a Omar Sánchez, quien respondió negativamente, dado que "yo he venido con ella". "Lo ha preguntado todo el mundo y, como te tengo aquí, te quería preguntar qué harías si te cruzaras con tu madre en el pasillo", insistió López. "Creo que las personas que me conocen sabrían perfectamente lo que haría", respondió Flores, a quien la zamorana señaló que "yo no lo sé y no te conocemos". "¿Sabes qué pasa? Mira, y ya lo dejó zanjado para mañana: lo he pasado tan mal con este tema, que no quiero saber absolutamente de nada. Respeto las decisiones que tome cada persona, pero también pido, por favor, que se me respete ahora a mí", manifestó la madrileña, antes de señalar que "yo no estoy hablando de nadie. Vengo a hacer mi trabajo y me voy a mi casa tranquilamente".

Marta López no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacerle LA PREGUNTA a Rocío Flores ???? https://t.co/fR6iCIDK6m #TierraDeNadie13 pic.twitter.com/Pu5GPboqBO — Telecinco (@telecincoes) July 7, 2021

"Deseo que jamás te pase lo que me ha pasado"

La cuestión de López llegaba después de que La Fábrica de La Tele le planteara una pregunta similar a Carrasco a raíz de su fichaje por 'Sálvame', y apenas unas horas después de que la zamorana se encontrara frente a frente con ella. Un tenso cara a cara en el que la madrileña manifestó su indiferencia, mientras que López manifestó no tener nada en su contra a pesar de su amistad con Olga Moreno.

"Que tú sientas o no empatía, me es indiferente. No existe esa importancia como para que yo me sienta incómoda, de verdad", reconoció Carrasco, antes de desear a su nueva compañera que "jamás te pase lo que me ha pasado a mí con mis hijos". Además, la madrileña señaló a López de que "juzgarme, me has juzgado", algo que negó la aludida, aunque "hoy por hoy me da exactamente igual". "Vengo a currar, me es indiferente cualquier comentario que me hagas, pero sí me han afectado algunos que me has hecho", admitió la nueva defensora de la audiencia de 'Sálvame', antes de que se diera por concluido el encuentro.