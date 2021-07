El miércoles 14 de julio, 'Supervivientes: Tierra de nadie' emitió su última entrega de 'Supervivientes 2021', con Carlos Sobera como presentador. Una cita en la que el programa emitió un vídeo en el que Olga Moreno se sinceraba con Alejandro Albalá sobre la situación de su familia e incluso lanzó una pulla hacia Fidel Albiac, sin mencionar el nombre del marido de Rocío Carrasco.

Rocío Flores, atenta a la conversación de Olga Moreno y Alejandro Albalá en 'Supervivientes'

"Sé que fuera me habrán criticado porque he llorado muchísimo, pero en España me lo he guardado tanto para que a mí no me viera mi gente, que aquí lo he soltado todo", reconocía la sevillana, durante una conversación con Albalá, en la que desveló que "no podía llorar en mi casa, salir fuera porque estaba la prensa. Fui al cementerio a ver a mi suegro y también me siguieron". "Le pedí al chico que me siguió que me dejase ese momento de intimidad, se portó de maravilla y me dejó", relató Moreno, que achacó su ausencia de llanto a su deseo de evitar el dolor de sus seres queridos, razón por la que "me tuve que ir al cementerio para poder desahogarme, porque no podía". "Yo sabía que tendrías que estar mal", observó Alejandro, ante lo que Moreno confesó que "yo he entrado de una manera psicológicamente muy dura y, encima, entro con una responsabilidad de unos niños, de una hija de ocho años".

"Yo no era persona y yo misma me he sorprendido de lo fuerte que soy", manifestó la sevillana, tras lo cual matizó que "hoy en día no volvería". "Tengo una familia maravillosa, divina", confesó la superviviente, en la misma conversación, donde recalcó que "a mi marido no lo cambio por nada del mundo". "Ese sí que tiene dos cojones bien puestos. Yo soy él y me habría muerto en vida", declaró Moreno, antes de señalar que "los niños saben lo que hay, pero es verdad que estoy orgullosa de cómo lo hemos hecho". "Los hemos criado sin nada de maldad, sin ningún rencor y ellos lo saben y lo agradecen. Sé que algún día todo esto se aclarará y esos niños podrán hablar con su madre", añadía la concursante, ante lo que Albalá planteó si "cabe la posibilidad de que hayan hablando estando tú dentro". "No. Mientras haya otra persona, no creo", respondió Moreno, refiriéndose a Albiac, el marido de Carrasco.

.@MorenooOlga: "Estoy muy orgullosa de cómo los hemos criado, sin nada de maldad, sin nada de rencor. Y ellos nos lo agradecen día a día"



???? #TierraDeNadie14 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/1NPqtikn97 — Supervivientes (@Supervivientes) July 14, 2021

"Estoy muy orgullosa"

"Claro que todo el mundo sabe a quién se refería", respondía Rocío Flores en plató, cuando Sobera le preguntó con respecto a las últimas palabras de Moreno. "Lo he dicho un montón de veces. Es una realidad", insistió la hija de Carrasco, tras lo cual reconoció que "no tengo más ganas de mencionar a nadie" cuando el presentador insistió en que desvelara la persona sobre la que Moreno había hablado. "Quería destacar una cosa, que dice que ha tenido que ser muy fuerte mentalmente. Pero es verdad que arrastraba de fuera, no cosas de nuestra familia, sino problemas de su familia y me preocupaba que pudiera hacer clic en la isla", reconoció Flores.

La colaboradora admitió sentirse muy sorprendida con "la fortaleza que ha tenido", algo por lo que "estoy muy orgullosa", sentimiento que también manifestó al declarar que "solo puedo decir que me he criado en una familia con muchísimo amor, respeto y bondad". Además, Flores también tuvo que abordar el asunto de que, ese mismo día, había estado cerca de toparse con Carrasco en Mediaset, dado que la madrileña había acudido al plató de 'Sálvame' para estrenar su sección. "Sé que eso no se va a producir, aunque no por mí", manifestó Flores, sobre la posibilidad de verse frente a frente con su madre en las instalaciones, algo con lo que "no tendría ningún problema".