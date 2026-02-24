El reboot de 'Expediente X' del director de 'Los pecadores' ya tiene protagonista

Por Alejandro Rodera |

Casi tres años después de su anuncio inicial, el reboot de 'Expediente X' ha dado un paso al frente. En aquel momento, en marzo de 2023, salió a la luz que Ryan Coogler, que actualmente ha subido su cotización gracias al éxito de 'Los pecadores', había un puesto en marcha una nueva versión de la mítica serie de misterios sobrenaturales que contaría con "un reparto diverso", y tanto tiempo después finalmente se ha confirmado la primera pieza de ese elenco y se ha anunciado que el piloto ha recibido luz verde por parte de Hulu.

Danielle Deadwyler se encargará de dar vida a uno de los personajes principales de la reinterpretación de 'Expediente X', que ha compartido su sinopsis oficial: "Dos agentes del FBI muy condecorados, pero a la vez muy diferentes entre sí, establecen una improbable alianza cuando son asignados a una división que fue cerrada hace mucho tiempo, la cual está dedicada a casos relacionados con fenómenos inexplicables".

Así pues, se preservará la temática de la ficción original, que estuvo protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson a lo largo de once temporadas y dos películas entre 1993 y 2018. Los protagonistas de aquella propuesta eran Dana Scully y Fox Mulder, que se dedicaban a investigar misterios paranormales al mismo tiempo que enfrentaban sus diferentes perspectivas, ya que mientras que ella era escéptica, él creía en ese tipo de fenómenos.

En su mejor momento

Por el momento, se desconoce cómo será el personaje de Deadwyler, quien. Previamente, la actriz nacida en Atlanta ha destacado en series como ' Estación Once ' o ' The Bear ', así como en cintas de diversa índole como, por ejemplo, ' Equipaje de mano ' o 'La lección de piano'. Por su parte,, aunque las riendas creativas las llevará la showrunner(' Outlander '), mientras que el creador de la original, Chris Carter, estará acreditado como productor ejecutivo.

Los triunfos de 'Creed' y 'Black Panther' situaron a Coogler como un cineasta muy valorado dentro de la industria, y el movimiento tomado con 'Los pecadores', que se desligaba de propiedades intelectuales preexistentes para ofrecer una experiencia original, ha resultado ser muy positivo, tanto en taquilla como a nivel de reconocimiento, ya que ha logrado batir el récord de nominaciones a los Oscar con 16 candidaturas. Por tanto, Hulu ha marcado un importante tanto al atraer a Coogler, cuyo siguiente proyecto será ese piloto de 'Expediente X' que, si convence a los ejecutivos, arrancaría una nueva era de una de las marcas más famosas de la televisión.