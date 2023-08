Por Laura Franco Betancurt |

Genoveva Casanova ha reaparecido en las redes sociales después de ser hospitalizada durante una semana el pasado 20 de julio por una embolia pulmonar. Este grave problema de salud la ha obligado a guardar reposo y ya se encuentra en su domicilio recuperándose tras el complicado momento.

Genoveva Casanova paseando por el Retiro

: "2 fotos... Una del día 21, al día siguiente de ser ingresada en el hospital por un tromboembolismo pulmonar, un derrame y daño en uno de los ventrículos del corazón... Y otra de esta mañana, saliendo a caminar al Retiro, 15 días después, ya en proceso de una larga recuperación".

La que fuera pareja de Cayetano Martínez de Irujo ha reflexionado acerca de la "nueva oportunidad de seguir aquí y de disfrutar de mis seres queridos un tiempo más". A pesar de no saber con certeza si el covid-19 pudo provocar este percance de salud, ha concluido la publicación reconociendo la importancia de "llevar una vida sana, con buena alimentación y ejercicio" y también, agradeciendo a todas las personas que la han apoyado tras este grave susto: "A mis doctores y a todo el equipo médico que me atendió, mil gracias. A todos los que me han enviado mensajes de cariño y apoyo... También muchísimas gracias".

Las reacciones de otros famosos

Una vez publicado su estado de salud en Instagram, Genoveva Casanova recibió una oleada de mensajes afectuosos por parte de otras personajes conocidos. Entre ellos, Jorge Cadaval reaccionaba a la publicación con un "grande", mientras que la periodista Beatriz Cortázar lo hacía con unas palabras de ánimo: "Mucha fuerza Genoveva. Tú puedes con todo".