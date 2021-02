Renée Zellweger protagonizará el drama criminal 'The Thing About Pam' de NBC

Tras su fallido primer trabajo en televisión en 'Dilema' de Netflix, Renée Zellweger cambia de tercio y lo vuelve a intentar con un nuevo proyecto televisivo muy diferente. En esta ocasión se tratará de una miniserie para NBC basada en una de las historias más populares y rocambolescas de 'Dateline', el conocido reality de investigación de crímenes de la cadena.

Renée Zellweger

'The Thing About Pam', que así es como se titulará la miniserie, estará compuesta de seis episodios que narrarán el asesinato de Betsy Faria en 2011, que fue investigado por 'Dateline' primero en una serie de cinco programas y después en un podcast. El marido de Faria fue condenado por el crimen en primera instancia, aunque después recurrió y fue absuelto. Pero la historia no termina ahí. Ni mucho menos.

Zellweger interpretará a Pam Hupp, una maquiavélica mujer que se hizo amiga de Betsy e ideó un plan para hacerse con los 150.000 dólares del seguro de vida de ésta que pasaba por, supuestamente, matarla e inculpar del crimen a su marido, que tenía fama de violento. Con este papel, la actriz hará su debut oficial en la televisión en abierto.

"Los giros y vueltas de esta saga se puede decir que superan a la ficción, y en manos de este equipo artístico increíblemente talentoso, esta serie nos brindará una perspectiva completamente nueva a una historia que ya ha cautivado a millones de personas", afirma Susan Rovner, jefa de contenido de NBCUNiversal. Jessika Borsiczky, productora ejecutiva de series como 'UnReal' y 'House of Lies', se encargará de escribir el guión y ejercerá las funciones de showrunner de la miniserie.

Una asociación con mucho potencial

El proyecto surge de un acuerdo de NBC News Studios, la división de noticias premium de NBC, con la productora Blumhouse del año pasado para desarrollar serie de ficción basadas en contenido de NBC News. 'The Thing About Pam', que es el primer proyecto fruto de esa asociación, entró en fase de desarrolló en mayo de 2020 y ahora NBC ha decidido encargarla directamente.

"Como en nuestras aclamadas y galardonadas series de crímenes 'The Jinx' y 'Heridas abiertas', vemos aquí una oportunidad para alimentar el apetito de los espectadores ávidos de historias contundentes y convincentes", dice Jason Blum, director ejecutivo y fundador de Blumhouse. "Es inmejorable esta oportunidad de construir una franquicia potente de ficción y trabajar con la incomparable Renee Zellweger en su primer papel como protagonista en la televisión en abierto, con una guionista tan talentosa como Jessika Borsiczky y adaptando material de 'Dateline' en asociación con nuestros amigos de NBC. No podría estar más orgulloso del equipo de Blumhouse por llevarlo a cabo".