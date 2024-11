El repaso de Lala Chus a David Broncano por el exceso de "energía huevil" en 'La revuelta'

Por Beatriz Prieto |

El miércoles 13 de noviembre, 'La revuelta' recibió de nuevo a Lala Chus tras varios días sin pasar por el programa. Una ocasión que la cómica aprovechó para tirar de las orejas a David Broncano, desde su habitual humor, por la excesiva presencia masculina en el formato esta misma semana, que 'La revuelta' arrancó con tres invitados el lunes, además de la visita de David Bustamante el día anterior.

Lala Chus y David Broncano en 'La revuelta'

, al irrumpir en el escenario. "¿Pero por qué el enfado? Normalmente me das un abrazo, me dices qué tal y tal, pero hoy ha sido abrazo y fuera, ¿eh?", señaló Broncano, ante una compañera que. La madrileña compartió entonces el primer motivo de su enfado: "Hay muchísima gente que esta preguntando". "Pero viniste la semana pasada, ¿no?", planteó Broncano, recibiendo una respuesta negativa por parte de su compañera.

"Perdón, es que también ha pasado que como hubo dos programas que no hicimos por la DANA y luego lo cambiamos de día...", se disculpó el presentador, momento en el Lala criticó "el club del cojón que te has montado aquí". "Bueno, ya, ya lo sé. Ayer lo dijimos, Lala, reconocimos nuestra responsabilidad", concedió el jienense. "Aquí huele a habitación de gamer", subrayó Lala. "Es verdad. Llevamos dos días, pero ha sido casualidad y nos hemos dado cuenta. Se ha acumulado mucha energía masculina muy poderosa", coincidió Broncano, quien apuntó a que "el problema no ha sido cada uno de los que han venido por separado, perfecto, pero la acumulación... es verdad que ha sido duro".

"Parecía un sketch"

"Estaba en mi casa mareada, con las piernas para arriba y todo. Me he tomado un agua con limón y todo. Olía a huevada", bromeó Lala, con quien Broncano se mostró de acuerdo al añadir que "olía a ingle sudada". El jienense explicó que, este pasado lunes, "iba a venir una chica de invitada principal, porque luego venían Juan Gómez-Jurado y Kiko Matamoros, que ya solo él son como cien hombres. Pero se cayó la muchacha y lo pusimos en redes", lo que dio pie a que invitaran al "delantero centro del Zamora y la verdad es que me cegué".

Hay que compensar el olor fuerte a huevada de estos días. Ha coincidido mucha energía masculina seguida. Muy concentrado todo, lo sabemos. Hay que ventilar #LaRevuelta @lalachus2 pic.twitter.com/JUt1XDsqqO — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 13, 2024

"Y cuando llegué aquí me dijeron que se llamaba Pito Camacho y dije: 'Madre mía, niño'. Soy consciente de que parecía un sketch de los tíos: Kiko Matamoros, Pito Camacho, Pollón González...", se sinceró con humor el presentador, para después apuntar a que todo había "sido un problema de escaleta". "Es que cuando os juntáis, os volvéis locos. He traído cosas para solucionar esta energía 'huevil' que hay aquí", se lanzó entonces Lala, tras lo cual centró su sección en decorar el programa con cosas más "femeninas", como el muñeco de una flor bailarina, un poster de las Spice Girls o una foto de Belén Esteban, La Patrona, para recordar a Broncano que atajara la situación en el futuro.