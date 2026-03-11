'Rick y Morty' pone fecha a su novena temporada, que estará exenta de "basura de IA"

Por Alejandro Rodera |

Adult Swim ha actualizado su calendario para incluir el regreso de 'Rick y Morty', su buque insignia. La ficción animada, que se convirtió en un auténtico fenómeno cuando vio la luz en 2013, se mantiene vigente en el bloque adulto de Cartoon Network, al cual retornará antes de que arranque el verano para desplegar su novena temporada.

El lanzamiento de la nueva entrega se producirá el domingo 24 de mayo en Estados Unidos, mientras que en España tendrá lugar el lunes 25 de mayo de la mano de HBO Max. Así pues, el público local no tendrá que esperar más de lo debido para sumergirse en las aventuras inéditas de Rick y su nieto, que serán "más grandes, más atrevidas y más ambiciosas que nunca", o eso promete la cadena de Warner Bros. Discovery.

Morty en la novena temporada de 'Rick y Morty'

"¡Rick y Morty han vuelto, nena! La temporada nueve está llena de éxitos garantizados. ¡Nada de basura de IA! Solo basura orgánica de primera calidad, hecha por humanos reales con rasgos humanos reales, como vello en la espalda y quistes. Por favor, mírala, o habremos descuidado a nuestras familias para nada", reza la descripción oficial de la novena temporada, que, como suele ser habitual, imita el tono de su etílico protagonista.

Rick en la novena temporada de 'Rick y Morty'

Futuro más que asegurado

"Sé que es mi trabajo decir que esta serie sigue superándose a sí misma, pero también", ha subrayado Michael Ouweleen, presidente de Adult Swim. "Da un poco de miedo lo que está haciendo el equipo de esta serie temporada tras temporada,. Desde el primer fotograma, verás una gran locura de alto concepto con algunos de los mejores personajes jamás creados. Una vez más, es mi trabajo decirlo, pero también es cierto", añade el ejecutivo.

Las declaraciones de Ouweleen denotan una confianza plena en la serie creada por Dan Harmon y Justin Roiland, que actualmente tiene como showrunner a Scott Marder. No obstante, el respaldo no se limita a unas declaraciones grandilocuentes, sino que está más que demostrado a través de constantes renovaciones. La última de ellas se anunció en octubre de 2024, cuando se dio luz verde a entregas adicionales para extender el encargo hasta la duodécima tanda.