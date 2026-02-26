'Industry' renueva por una quinta y última temporada en HBO

Por Alejandro Rodera |

Hay un mundo muy amplio en HBO Max más allá de 'El caballero de los Siete Reinos'. Aunque el spin-off de 'Juego de Tronos' ha sido el gran lanzamiento del inicio del año, la plataforma de Warner Bros. Discovery también ha apostado por el retorno de algunas de sus producciones más aclamadas, como 'The Pitt', que venía de triunfar en los Emmy, o 'Industry', que ha conseguido atraer a un público mayor pese a ser un producto más de nicho.

Tanto es así que HBO ha tomado una decisión positiva con respecto al futuro del drama financiero, puesto que ha comunicado que ha sido renovado por una quinta temporada. No obstante, el contrapunto negativo, en cierta medida, es que el viaje de 'Industry' concluirá con esa entrega, que será la última. En cualquier caso, este encargo supone un espaldarazo por parte de la cadena de pago, que ha dado luz verde a la siguiente tanda antes de la conclusión de la actual.

Marisa Abela en la cuarta temporada de 'Industry'

El último episodio de la cuarta temporada verá la luz en España el lunes 2 de marzo, poniendo el lazo así a un bloque de capítulos que se ha desmarcado como el más visto de toda la serie. Sin ahondar en las cifras concretas, HBO Max ha reivindicado que "la audiencia global de la cuarta temporada está superando en aproximadamente un 30% a la de la tercera temporada", lo cual justifica la inversión en la ficción británica.

Kit Harington en la cuarta temporada de 'Industry'

Una década en marcha

"Durante cuatro temporadas,", ha destacado Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas de HBO. "Estamos muy orgullosos de poder anunciar la quinta temporada de esta fantástica serie, que Mickey y Konradde 'Industry'", añade la ejecutiva, dejando claro que el cierre ha sido una decisión tomada por los responsables creativos.

El desarrollo de la ficción protagonizada por Myha'la Herrold y Marisa Abela se ha extendido a lo largo de la última década y, con el paso de los años, ha incorporado a otras estrellas como Kit Harington, Max Minghella, Kiernan Shipka o Charlie Heaton. Al frente de 'Industry' se encuentran los showrunners Mickey Down y Konrad Kay, que también han querido mostrar su entusiasmo con respecto a la renovación y la clausura: "Llevamos tiempo pensando en la mejor manera de terminar la serie con un final sin igual. A diferencia de algunos de nuestros personajes, sabemos cuándo hay que irse de una fiesta".