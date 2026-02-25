Por Adrián López Carcelén |

Rigoberta Bandini y Luis Tosar serán los maestros de ceremonia de la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebrará el sábado 28 de febrero en Barcelona. El dúo de presentadores visitaron 'La revuelta' el martes 24 de febrero para promocionar la gala, que además contará con las actuaciones musicales de Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera y Dani Fernández, entre otros.

Con motivo de su visita, Tosar y Bandini decidieron crear sus propios galardones, los 'Góscar', y premiar con ellos a los miembros del equipo de 'La revuelta'. Grison se llevó el 'Góscar' a mejores efectos especiales, mientras que Ricardo Castella hizo lo propio en la categoría de mejor diseño de vestuario. El premio 'Góscar' a mejor entrevistador de 2026 fue a parar a David Broncano.

David Broncano ganó el 'Góscar' a mejor entrevistador de 2026

La falta de mujeres en el equipo de 'La revuelta'

Fue en medio de la entrega de estos galardones ficticios cuando Rigoberta Bandini cargó contra el programa. "A mí me hacía ilusión entregar algún 'Góscar' a alguna mujer, pero como brillan por su ausencia en tu programa, cariño mío, que es un campo de nabos, pues no pasa nada", reivindicó la actriz de forma satírica.

Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los presentadores de la 40ª gala de los Premios Goya

Por ello, Bandini decidió hacer entrega del premio a una persona del público. ". Y será... a la que ha dicho antes 'Paula te quiero'", anunció la cantante, que bajó del escenario para entregar el galardón. Fue entonces cuando Broncano le espetó: ", porque se lo has dado a la que te ha dicho te quiero".

Finalmente, Rigoberta y Luis Tosar invitaron oficialmente a Broncano a acudir a la gala de los Premios Goya, pero el presentador rechazó la propuesta. "Está a mi nombre, pero no puedo ir. Creo que no hubiese ido, pero os lo agradezco mucho. La verdad es que me hubiese gustado por veros a vosotros presentando esto. Os lo agradezco igualmente", explicó Broncano antes de despedir a los presentadores de la 40ª gala de los Premios Goya.