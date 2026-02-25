Rigoberta Bandini y Luis Tosar serán los maestros de ceremonia de la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebrará el sábado 28 de febrero en Barcelona. El dúo de presentadores visitaron 'La revuelta' el martes 24 de febrero para promocionar la gala, que además contará con las actuaciones musicales de Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera y Dani Fernández, entre otros.
Con motivo de su visita, Tosar y Bandini decidieron crear sus propios galardones, los 'Góscar', y premiar con ellos a los miembros del equipo de 'La revuelta'. Grison se llevó el 'Góscar' a mejores efectos especiales, mientras que Ricardo Castella hizo lo propio en la categoría de mejor diseño de vestuario. El premio 'Góscar' a mejor entrevistador de 2026 fue a parar a David Broncano.
La falta de mujeres en el equipo de 'La revuelta'
Fue en medio de la entrega de estos galardones ficticios cuando Rigoberta Bandini cargó contra el programa. "A mí me hacía ilusión entregar algún 'Góscar' a alguna mujer, pero como brillan por su ausencia en tu programa, cariño mío, que es un campo de nabos, pues no pasa nada", reivindicó la actriz de forma satírica.
Finalmente, Rigoberta y Luis Tosar invitaron oficialmente a Broncano a acudir a la gala de los Premios Goya, pero el presentador rechazó la propuesta. "Está a mi nombre, pero no puedo ir. Creo que no hubiese ido, pero os lo agradezco mucho. La verdad es que me hubiese gustado por veros a vosotros presentando esto. Os lo agradezco igualmente", explicó Broncano antes de despedir a los presentadores de la 40ª gala de los Premios Goya.