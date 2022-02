Uno de los asuntos que más minutos ha estado presente en la pequeña pantalla desde que se emitiese 'Rocío, contar la verdad' tiene que ver con los episodios que su protagonista vivió en relación con Rocío Flores. La colaboradora de 'El programa de AR' volvió a los sofás de plató tras un tiempo apartada de las cámaras y no dudó en exponer un sinfín de argumentos, donde, supuestamente, aseguraba nunca haber dicho palabras malas sobre Rocío Carrasco. Sin embargo, la hemeroteca le ha jugado una mala pasada y gran parte de sus alegatos han sido desmentidas.

El equipo de investigación de 'Sálvame naranja' se puso manos a la obra durante el jueves 10 de febrero para conocer la verosimilitud de los argumentos de Flores. Con un vídeo que no llegaba al minuto y medio, el formato de La fábrica de la tele tuvo la capacidad de hacer una radiografía que se ajustaba perfectamente a esa realidad que tantos espectadores ven a través de sus pantallas: "Siempre he pensado que es mi madre", aseveró Flores durante la mañana. No obstante, 'Sálvame' recuperó las declaraciones que hizo en el año 2012: "Mi madre se llama Olga Moreno y está embarazada de ocho meses", sentenció

Instantes después, siguió dejando claro lo que supuestamente había seguido a rajatabla cuando hablaba de Carrasco: "La respeto ante todo porque es lo único que he hecho". Cabe destacar que matizó esas palabras al segundo: "Por lo menos, desde que me he sentado aquí a hablar". Como era de esperar, otro vídeo desde el matinal de Unicorn Content dejó en evidencia el argumento: "Te recuerdo que yo me he bautizado con quince años y mi madre no apareció". Por otro lado, negó haber tenido "jamás una falta de respeto" hacia su progenitora: "¡Muérete, enserio! Pero muérete ya", pudo leerse en pantalla.

Si bien es cierto, ese tuit rescatado del 2012 no puede vincularse con que su destinataria fuese Rocío Carrasco, ya que no hay mención alguna hacia ella. Eso sí, durante el mismo año, se le preguntó a Flores cuál era la persona a la que más odiaba del universo: "A una bastante cercana. [...] No suelo odiar a nadie, pero a ella y a otro más, sí", aseguró. En este caso, los colaboradores apuntaron que la referencia sería clara a su madre y Fidel Albiac.

Dardo hacia su madre y a 'En el nombre de Rocío'

Un clip de vídeo con escasa duración sirvió para poner sobre la mesa otros aspectos que desmontaban por completo los planteamientos de Rocío Flores. Mientras ella siguió perseverando en el intento de hacer ver que "siempre" había estado "ahí" para lo que necesitase, llegó a confirmar tiempo atrás que no necesitaba tener a su madre cerca: "No la echo nada de menos, soy feliz como estoy ahora". Antes de que los colaboradores volviesen a estar en pantalla, Rocío Flores lanzó otra indirecta más: "Que está muy bien todo. Que vamos a esperar también ahora a la docuserie".