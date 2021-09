Tras una semana ausente, Rocío Flores ha vuelto a su colaboración semanal en 'El programa de Ana Rosa'. La hija de Rocío Carrasco ha hecho frente en el matinal a las imágenes publicadas en la revista Semana, donde la vemos reunida con casi toda su familia en un emotivo homenaje a su abuela Rocío Jurado en Chipiona (Cádiz).

Rocío Flores, en 'El Programa de Ana Rosa'

La colaboradora ha confesado a Joaquín Prat que en el acto en memoria a la más grande no estuvieron "todos, todos". "Faltó Rosa y más gente, como mi madre", ha confirmado ante el presentador y los colaboradores allí presentes. La mayor de los hermanos flores también ha querido añadir que Ana María Aldón "no suele venir" a este tipo de celebraciones y que el hijo varón de la Jurado "no pudo ir".

Respecto a la reunión, la nieta de la difunta ha detallado que "estuvimos comiendo todos juntos en una zona que nos reservaron, David y yo llegamos tarde y la banda sonora que tocó en el evento tuvieron el detalle de tocarnos unos fragmentos de varias canciones... Fue muy emotivo". Además, Rocío ha querido matizar que el homenaje se debía al "cumpleaños" de su abuela, pero que a ella no le hacía falta una fecha especifica para recordarla y celebrarla pero que "este año ha sido así".

"No se habló de lo que viene"

Rocío Flores ha querido dejar claro que durante el acto no se habló "de lo que viene", refiriéndose a la segunda temporada de la docuserieprotagonizada por su madre. También, aprovecho la ocasión para despejar dudas acerca del supuesto "pacto" con su familia de "mostrarse unidos" ante la prensa. "Yo llegué tarde y eso estaba repleto de prensa, la familia hizo su acto y la prensa estaba ahí, son imágenes tomadas por ellos", ha aseverado la hija de Antonio David Flores.