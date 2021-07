Rocío Flores, al equiparar a Olga Moreno con Fidel Albiac: "Ni punto de comparación"

Rocío Flores tiene muchos frentes abiertos y ha decidido afrontarlos todos, o casi todos, en 'El programa del verano'. Para empezar, la joven ha contestado a las preguntas de sus compañeros relacionadas con un posible reencuentro con su madre en los pasillos de Mediaset. "Yo siempre he pedido ese encuentro, porque ante todo es mi madre, pero también he sido siempre muy clara con lo que he dicho cuando he hablado y creo que se me ha entendido perfectamente", explicaba la madrileña.

Rocío Flores, en 'El programa del verano'

"Desde el punto de vista formal, debería ser lo mismo para tu hermano y para ti Olga Moreno que Fidel", decía Alessandro Lecquio, provocando una reacción totalmente tajante en la colaboradora de televisión. "Ni punto de comparación", zanjaba Rocío Flores, negando con la cabeza ante la pregunta indiscreta de su compañero en el programa de Telecinco donde equiparaba a ambos.

Siguiendo con los asuntos pendientes de la joven, los trabajadores de 'El programa del verano' volvieron a insistir en cómo sería un reencuentro con Rocío Carrasco y hemos podido ver a una chica desbordada por la emoción de pensar en ese momento que tanto tiempo lleva esperando. "Es algo que nunca he negado", conseguía responder, con los ojos cristalinos y la voz rasgada.

Joaquín Prat, que notó la incomodidad de Rocío Flores, decidió cambiar de tema y comunicar que la colaboradora no iba a participar en las tertulias relacionadas con el trabajo de su madre como defensora de la audiencia en 'Sálvame'. "Prefiere no estar presente en nuestro club social cuando hablemos del papel que está haciendo su madre en el plató de al lado", comunicó el presentador de televisión, advirtiendo que a la vuelta del vídeo, Flores ya no estaría con ellos.

Las redes sociales

Durante su participación en el formato de Mediaset el 15 de julio de 2021, Rocío Flores aprovechó para mandar un recado a todos aquellos que se toman la libertad de criticarla a través de redes sociales. "Hacen mucho daño y deberíamos tomar un poco de conciencia. Si más de uno tuviese que pagar trescientos pavos cada vez que abre la boca, se pensaría muy mucho lo que dicen", denunciaba la joven.