Durante la tarde del 5 de enero de 2022, María Patiño lanzó varias preguntas directas a Rocío Flores relacionadas con la relación de David Flores con Rocío Carrasco y también señaló que la joven era la voz de Antonio David Flores. Dos días después, Rocío Flores las ha escuchado en 'El programa de Ana Rosa' y los gestos de la colaboradora ya advertían la fulminante réplica que iba a protagonizar.

Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa'

"Voy a ser muy clara, directa y breve. No voy a contestar a María Patiño. Es una periodista que no tiene credibilidad ninguna, cero", empezaba diciendo la nieta de Rocío Jurado, con un semblante muy serio. "Hace un par de meses, me acusó de haber puesto una denuncia falsa, imputó a mi padre un delito. Es una periodista que está denunciada penalmente", explicaba Flores.

"Sé que lleváis un montón de meses provocándome, intentando buscar mis reacciones, haciéndome daño no, lo siguiente. Desde que senté a la cúpula de La Fábrica de la Tele en el juzgado, os ha dado, os ha dado y os ha dado. Solamente os digo una cosa, o voy a defenderme en un plató de televisión. Os voy a contestar en el juzgado", añadía la hija de Antonio David Flores, refiriéndose a la productora de 'Sálvame'.

Con asesoramiento

"María Patiño es una profesional y tiene un pasado y una carrera que la avala, pero entiendo que reacciones así", respondía Patricia Pardo tras las palabras de la joven, preguntándole también hasta qué punto está asesorada por su padre en sus intervenciones televisivas. "En muchas ocasiones, en lugar de preguntar a mi padre, le preguntaba Iván, al abogado y me he tirado horas para saber cómo gestionar esto de manera legal", comentaba Rocío Flores.

"El otro día, cuando yo hablé y dije lo que dije, hablé porque no lo había visto en mi casa. Probablemente, si lo hubiese visto en mi casa, hubiera reaccionado de otra manera, hubiese canalizado mejor mi gesto", decía la colaboradora, en relación a sus declaraciones tras ver el deseo de Rocío Carrasco para 2022. "Estoy cansada de la manipulación. Yo hablo por la boca de mi padre, pero ¿tú de la boca de quién hablas?", pregunta Rocío Flores, respondiendo de nuevo a María Patiño.