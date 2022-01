Durante la mañana del 3 de enero de 2021, Rocío Flores reaparecía en 'El programa de Ana Rosa' tras pasar unas Navidades muy diferentes en comparación a las del año pasado. La joven, apoyada por sus compañeros del formato producido por Unicorn Content, narraba cómo había celebrado su familia las fechas tan especiales, donde Antonio David Flores y Olga Moreno se reunían en el que fuera su domicilio conyugal. "Ojalá se lleven bien siempre, ya que he vivido la otra parte y hago un balance y es así como tiene que ser", explicaba Flores.

Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa'

"Es que están separados pero ellos se llevan bien. Lo único que quiero es que esas criaturas no pasen por lo que yo he pasado", añadía la colaboradora en el club social. "Mi deseo de 2022 sobre todo es salud y que a mi familia le vaya bien. No te voy a mentir, obviamente son unas Navidades muy complicadas, es una situación familiar muy rara, pero hemos tenido la suerte de poder cenar todos juntos", aclaraba, insistiendo en que antes de juntarse todos tomaron las precauciones oportunas para evitar el covid-19.

No obstante, la emoción de Rocío Flores se convirtió en una especie de enfado cuando vio unas declaraciones de su madre. "Que me quede como estoy", decía Rocío Carrasco. Las palabras de la hija de Rocío Jurado y las reacciones de sus compañeros de 'Sálvame' no sentaron nada bien a la joven. "Acabo de ver el vídeo ahora mismo. Lo que me da más pena es que permita que sus compañeros de 'Sálvame' hablen de mí como hablan, que mi propia madre sea la que permita eso...", decía, muy dolida.

Con la puerta abierta

A pesar de lo ocurrido, Rocío Flores verbalizaba, una vez más, sus sentimientos hacia su madre. "Yo a mi madre la voy a querer igual, porque es mi madre, aunque a la gente se le olvide. Y yo a mi madre la quiero, porque es mi madre y a mí mi madre me duele", decía, tras dar las gracias a 'El programa de Ana Rosa' por dejarle marcar sus límites a la hora de hablar o no hacerlo sobre ciertos temas de su vida.