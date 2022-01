Durante la tarde del 5 de enero de 2021, 'Sálvame' volvió a comentar la reacción de Rocío Flores a la declaración de su madre Rocío Carrasco, donde al 2022 le pedía quedarse como estaba. En el debate que se generó a raíz de la situación, María Patiño tomó las riendas del mismo y comentó que las palabras de la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' no estaban siendo "espontáneas".

María Patiño en 'Sálvame'

"Rocío Flores quiso transmitir dos cosas. Una, que mi padre no es la persona que mi madre describe porque mira qué bien se está separando de Olga Moreno, sin conflicto y eso no es nada espontáneo. Y otra cosa importante, mi madre no me protege porque sus compañeros hablan mal de mí y ella no hace nada", decía la presentadora de 'Socialité', explicando las dos intenciones que tuvo Rocío Flores en el espacio producido por Unicorn Content.

"Cuando tu padre y tu madre se separaron, yo estaba allí, y fue de lo más cordial. Lo que está viviendo España con Antonio David Flores y Olga, lo viví yo", decía la periodista, indicando que la cordialidad que estamos viendo no es algo nuevo para ella. Continuando con su intervención, Patiño recordó a Rocío Flores lo que ocurrió en los juzgados con su hermano David Flores. "El juez le pregunta: 'David, ¿por qué no hablas con tu madre?'. Y tu hermano se levantó y dijo: 'Le pido el teléfono a mi padre y a mi madre y no me lo dan'", señalaba, dejando claro que para él su madre es Olga Moreno, indicando que ambos se negaban a darle el número de teléfono de Rocío Carrasco.

Toque de atención a La Fábrica de la Tele

Aprovechando el momento, Patiño quiso decir públicamente algo que, al parecer, ya ha hablado con los jefes de la también productora de 'Sálvame'. "¿Tú sabes cuál fue el problema de esta productora? Y lo digo públicamente, nos tendrían que haber formado sobre algo que desconocíamos", desvelaba, refiriéndose a cuestiones de violencia de género.

"Cuando yo me vi tan desarmada ante una situación y con tanta ignorancia hacia ciertas cuestiones, que yo pensaba que la violencia era solamente física o psicológica y se me escapaban tantos elementos. ¿Tú no nos podías sentar aquí? ¿Y ver los capítulos?", preguntaba la periodista refiriéndose a los directivos, explicando el revuelo que se formó tras el estreno de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la docuserie de Rocío Carrasco.