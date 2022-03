La tarde del jueves 17 de marzo, 'Ya son las ocho' anunció de forma inesperada que, finalmente, Rocío Flores se sumaba a la lista de colaboradores que forman parte del programa presentado por Sonsoles Ónega. Una noticia que la presentadora dio ante Gloria Camila, tía de la madrileña, que celebró el fichaje de su sobrina.

Sonsóles Ónega habla con Gloria Camila sobre el fichaje de Rocío Flores por 'Ya son las ocho'

El anuncio saltó en el formato un día después de que, como avanzó FormulaTV en exclusiva, las negociaciones entre Flores y Unicorn Content se hubieran dilatado durante mucho tiempo, por lo que todo apuntaba a que la madrileña sería descartada como fichaje. De hecho, su incorporación estaba prevista para comienzos de marzo, pero la negociación no terminaba de llegar a buen puerto y se retrasó demasiado el momento.

En un giro de los acontecimientos, probablemente propiciado por la noticia publicada en este portal que descartaba la incorporación de Flores al programa, se movilizó por fin la situación y la hija de Rocío Carrasco aceptó el acuerdo para sentarse en 'Ya son las ocho', tal y como comunicó Ónega. "Rocío Flores es la nueva colaboradora", anunció la presentadora, momento en el que Alexia Rivas apostó por que la madrileña seguramente no desearía coincidir con ella por sus críticas. "Ella no ha vetado a nadie, no vas a tener problema", le aseguró Miguel Ángel Nicolás.

"Me parece muy bien"

Tras dar la noticia, Ónega aclaró que Flores seguiría formando parte del equipo de 'El programa de Ana Rosa', al mismo tiempo que colaboraría en el espacio de las tardes de Telecinco. "Me parece muy bien. Yo a Rocío la amo con locura y está bien que también esté en este espacio", declaró por su parte Gloria Camila, que destacó el hecho de que, en el formato, "somos un buen grupo, a pesar de tener algunas veces algunas diferencias". "Somos un grupo que se lleva bastante bien, es bastante alegre y no vamos ahí al machaque de nadie", añadió la colaboradora.