'Valle Salvaje' está de luto. Tras la muerte de Adriana, la ficción diaria de RTVE se enfrenta ahora a un nuevo ciclo. Rocío Suárez de Puga, la actriz que ha dado vida durante más de 360 capítulos a Adriana Salcedo de la Cruz y Millán, se ha sincerado en una entrevista para RTVE junto al creador de la serie, Josep Cister. Durante la charla, Suárez ha aclarado cuál es el verdadero motivo de su salida de la serie.

"Fue justo cuando estábamos rodando la muerte de Julio, que nos llegó la confirmación de la siguiente temporada, y hubo algo en mí que dijo: 'La siguiente está bien'. Es un personaje que me ha dado muchísimo, pero siento que ya ha cumplido todas las misiones", ha confesado la actriz. Además, ha confirmado que el ritmo de trabajo también influyó en su decisión: "Estaba muy cansada y quería dejarlo en un punto que me fuera contenta y con ganas de volver. Quería que no me agotara más".

Rocío Suárez de Puga ha interpretado a Adriana Salcedo desde los inicios de 'Valle Salvaje'

Asimismo, la actriz protagonista del serial ha dado su opinión sobre la muerte de su personaje. "Me parece superbonito que no sea un asesinato y que no implique venganza. Para mí, he podido cerrarlo en paz porque Adriana se iba en paz", ha dicho la actriz, que ha calificado su marcha de la serie como una "despedida celebrada".

La muerte de Adriana sacude 'Valle Salvaje'

Adriana Salcedo murió en 'Valle Salvaje' después de un complicado parto

. El parto y los posteriores sangrados provocaron la muerte de Adriana. Días después de haber celebrado su ansiada boda con Rafael, la tragedia llegó al valle. La felicidad duró poco y

Y relacionado con todo esto, descubrir la verdad sobre el nacimiento de la niña se ha convertido en el objetivo principal para Luisa. A esto se le suma que Rafael acudió a ella para desahogarse y confesarle cuáles eran sus miedos e inseguridades.