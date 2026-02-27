Serie relacionada
Valle Salvaje
2024 - Act
España 2 temporadas 213 capítulos
DramaRomanceHistoria
Popularidad: #56 de 3.697
- 8
- 4
'Valle Salvaje', en imágenes 3 fotos
'Valle Salvaje' está de luto. Tras la muerte de Adriana, la ficción diaria de RTVE se enfrenta ahora a un nuevo ciclo. Rocío Suárez de Puga, la actriz que ha dado vida durante más de 360 capítulos a Adriana Salcedo de la Cruz y Millán, se ha sincerado en una entrevista para RTVE junto al creador de la serie, Josep Cister. Durante la charla, Suárez ha aclarado cuál es el verdadero motivo de su salida de la serie.
"Fue justo cuando estábamos rodando la muerte de Julio, que nos llegó la confirmación de la siguiente temporada, y hubo algo en mí que dijo: 'La siguiente está bien'. Es un personaje que me ha dado muchísimo, pero siento que ya ha cumplido todas las misiones", ha confesado la actriz. Además, ha confirmado que el ritmo de trabajo también influyó en su decisión: "Estaba muy cansada y quería dejarlo en un punto que me fuera contenta y con ganas de volver. Quería que no me agotara más".
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- Jurado de 'Decomasters': "Disgustos no nos han dado los concursantes, pero sí momentos de risas y de llantos"
- Blanca Romero ('Pura Sangre'): "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"
Asimismo, la actriz protagonista del serial ha dado su opinión sobre la muerte de su personaje. "Me parece superbonito que no sea un asesinato y que no implique venganza. Para mí, he podido cerrarlo en paz porque Adriana se iba en paz", ha dicho la actriz, que ha calificado su marcha de la serie como una "despedida celebrada".
La muerte de Adriana sacude 'Valle Salvaje'
Y relacionado con todo esto, descubrir la verdad sobre el nacimiento de la niña se ha convertido en el objetivo principal para Luisa. A esto se le suma que Rafael acudió a ella para desahogarse y confesarle cuáles eran sus miedos e inseguridades.