EN UNA ENTREVISTA

Rocío Suárez de Puga, Adriana en 'Valle Salvaje', explica los motivos de su salida de la serie

La actriz se ha abierto durante una charla con Josep Cister, el creador de la serie.

©RTVE
Por Adrián López CarcelénPublicado: Viernes 27 Febrero 2026 17:58 (hace 1 hora)

'Valle Salvaje' está de luto. Tras la muerte de Adriana, la ficción diaria de RTVE se enfrenta ahora a un nuevo ciclo. Rocío Suárez de Puga, la actriz que ha dado vida durante más de 360 capítulos a Adriana Salcedo de la Cruz y Millán, se ha sincerado en una entrevista para RTVE junto al creador de la serie, Josep Cister. Durante la charla, Suárez ha aclarado cuál es el verdadero motivo de su salida de la serie.

"Fue justo cuando estábamos rodando la muerte de Julio, que nos llegó la confirmación de la siguiente temporada, y hubo algo en mí que dijo: 'La siguiente está bien'. Es un personaje que me ha dado muchísimo, pero siento que ya ha cumplido todas las misiones", ha confesado la actriz. Además, ha confirmado que el ritmo de trabajo también influyó en su decisión: "Estaba muy cansada y quería dejarlo en un punto que me fuera contenta y con ganas de volver. Quería que no me agotara más".

Rocío Suárez de Puga ha interpretado a Adriana Salcedo desde los inicios de 'Valle Salvaje'
Asimismo, la actriz protagonista del serial ha dado su opinión sobre la muerte de su personaje. "Me parece superbonito que no sea un asesinato y que no implique venganza. Para mí, he podido cerrarlo en paz porque Adriana se iba en paz", ha dicho la actriz, que ha calificado su marcha de la serie como una "despedida celebrada".

La muerte de Adriana sacude 'Valle Salvaje'

El miércoles 25 de febrero, 'Valle Salvaje' vivió un "capítulo decisivo" . El parto y los posteriores sangrados provocaron la muerte de Adriana. Días después de haber celebrado su ansiada boda con Rafael, la tragedia llegó al valle. La felicidad duró poco y la muerte de Adriana ha dejado a los habitantes de la Casa Pequeña y la Casa Grande bastante alterados.

Adriana Salcedo murió en 'Valle Salvaje' después de un complicado parto

Y relacionado con todo esto, descubrir la verdad sobre el nacimiento de la niña se ha convertido en el objetivo principal para Luisa. A esto se le suma que Rafael acudió a ella para desahogarse y confesarle cuáles eran sus miedos e inseguridades.

