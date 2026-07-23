Por Fidel Conejero |

Movistar Plus ha desvelado las primeras imágenes de 'El otro mundo', título que llevará la segunda temporada de 'El otro lado', la serie creada y protagonizada por Berto Romero. La plataforma también ha confirmado que el rodaje ha concluido en Barcelona y que los seis nuevos episodios verán la luz a lo largo de 2027.

La nueva entrega continuará la historia del periodista Nacho Nieto, interpretado por el propio Berto Romero, manteniendo la mezcla de comedia, thriller y fenómenos sobrenaturales que caracterizó a la primera temporada. Además, esta nueva tanda de episodios incorpora una importante novedad detrás de las cámaras, ya que el humorista y actor se suma por primera vez a la dirección de la serie junto a Alberto de Toro, quien ya estuvo al frente de la primera entrega.

Berto Romero y Eva Ugarte en una escena de 'El otro mundo'

Berto Romero vuelve acompañado de Andreu Buenafuente y Eva Ugarte

En esta ocasión, la trama arrancará cuando Nacho Nieto sea abducido por unas misteriosas luces. Tras despertar, estará convencido de que debe transmitir un mensaje urgente a la humanidad, aunque será incapaz de recordar cuál es. Ese episodio provocará que su familia lo considere víctima de un nuevo brote psicótico y le empuje a colaborar en el programa 'Nueva Era', presentado por Gorka Romero.

A medida que avance la investigación, el protagonista volverá a adentrarse en un mundo de conspiraciones y fenómenos inexplicables donde los límites entre la realidad, lo paranormal y el espectáculo serán cada vez más difusos. De este modo, 'El otro mundo' continuará expandiendo el universo creado por Berto Romero, apostando de nuevo por una combinación de humor, misterio y terror cotidiano.