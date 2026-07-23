Serie relacionada
El otro lado
2023 - Act
España 1 temporada 6 capítulos
TerrorComedia
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Movistar Plus ha desvelado las primeras imágenes de 'El otro mundo', título que llevará la segunda temporada de 'El otro lado', la serie creada y protagonizada por Berto Romero. La plataforma también ha confirmado que el rodaje ha concluido en Barcelona y que los seis nuevos episodios verán la luz a lo largo de 2027.
La nueva entrega continuará la historia del periodista Nacho Nieto, interpretado por el propio Berto Romero, manteniendo la mezcla de comedia, thriller y fenómenos sobrenaturales que caracterizó a la primera temporada. Además, esta nueva tanda de episodios incorpora una importante novedad detrás de las cámaras, ya que el humorista y actor se suma por primera vez a la dirección de la serie junto a Alberto de Toro, quien ya estuvo al frente de la primera entrega.
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Berto Romero vuelve acompañado de Andreu Buenafuente y Eva Ugarte
Eva Ugarte volverá a interpretar a Juana, Andreu Buenafuente retomará su papel como el Doctor Estrada, Nacho Vigalondo dará vida de nuevo a Gorka Romero y Ramón Barea repetirá como Carlos de Celis. A ellos se suman Carmen Balagué, Jordi Aguilar, Gerard Quintana y María Pujalte, mientras que Silvia Abril participará con una colaboración especial.
En esta ocasión, la trama arrancará cuando Nacho Nieto sea abducido por unas misteriosas luces. Tras despertar, estará convencido de que debe transmitir un mensaje urgente a la humanidad, aunque será incapaz de recordar cuál es. Ese episodio provocará que su familia lo considere víctima de un nuevo brote psicótico y le empuje a colaborar en el programa 'Nueva Era', presentado por Gorka Romero.
A medida que avance la investigación, el protagonista volverá a adentrarse en un mundo de conspiraciones y fenómenos inexplicables donde los límites entre la realidad, lo paranormal y el espectáculo serán cada vez más difusos. De este modo, 'El otro mundo' continuará expandiendo el universo creado por Berto Romero, apostando de nuevo por una combinación de humor, misterio y terror cotidiano.