El estreno de 'Sandokán' en Telecinco da la sorpresa y lidera el prime time con un 11,4%

Por Redacción |

Telecinco acertó con su apuesta por Can Yaman para la noche del miércoles. El estreno de 'Sandokán' se impone en el prime time con un 11,4% de cuota de pantalla y 871.000 espectadores, situándose por delante de 'Maestros de la costura Celebrity', que registra un 9,3% y poco más de medio millón de seguidores en La 1. Completa el podio '¡Salta!', que firma un 8,4% de share y 548.000 espectadores en Antena 3. Por detrás se sitúan 'Viajeros Cuatro', con un 5,6%, y la reposición, casi diez años después, de 'Lo que la verdad esconde: El caso Asunta' en laSexta, que anota un 5,2% y 251.000 televidentes.

En el access prime time también destacan los buenos resultados de 'Viaje al centro de la tele', que alcanza un 13,2% de cuota y roza los 1,3 millones de espectadores en La 1. Por su parte, 'First Dates Summer' mantiene su buena trayectoria en Telecinco con un 10,1% y cerca del millón de seguidores. En Cuatro, 'Horizonte' registra un 8,4%, quedándose ligeramente por debajo de la reposición de 'El hormiguero' en Antena 3, que consigue un 8,5%.

Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: clásicos Los reyes del popurrí 986.000 10,6% Viaje al centro de la tele 70 dúos increíbles segunda parte 1.278.000 13,2% Maestros de la costura Celebrity577.000 9,3%

La 2

Trivial Pursuit408.000 4,9% Cifras y letras550.000 5,9% Documaster225.000 2,9% Lucía en la telaraña Proteger la naturaleza 237.000 2,5% Lucía en la telaraña Aprehender la droga 255.000 3,1% Lucía en la telaraña Destruir las armas 186.000 3,2%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Pablo Alborán 811.000 8,5% ¡Salta!548.000 8,4%

Cuatro

First Dates401.000 4,8% Horizonte795.000 8,4% Viajeros Cuatro Seúl 389.000 5,6%

Telecinco

First Dates: Summer958.000 10,1% Sandokán El tigre de Malasia 871.000 11,4%

laSexta

La Sexta Clave321.000 4,0% El Intermedio: The Very Best378.000 4,0% Lo que la verdad esconde El caso Asunta (Operación Nenúfar) 251.000 5,2%

Late night

La 1

Make Up Stars Drag Tour135.000 6,3%

La 2

Documentos TV Crónicos ignorados 85.000 2,3% Rutas bizarras El museo de la tortura y el laberinto más grande de España 59.000 3,0%

Antena 3

¡Salta!192.000 7,5%

Cuatro

Viajeros Cuatro Hong Kong 165.000 4,5% Sportium Game Show38.000 2,1%

Telecinco

Sandokán La perla de Labuan 590.000 12,5% First Dates205.000 7,1% Gran Madrid Show44.000 2,5%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano1.009.000 12,2% Valle Salvaje833.000 11,5% La promesa970.000 13,8% Malas lenguas758.000 11,1% Aquí la Tierra853.000 11,7%

La 2

Saber y ganar543.000 6,0% Tour de Francia Chambéry-Voiron 686.000 8,3% Post Tour de Francia Chambéry-Voiron 527.000 6,9% Malas lenguas513.000 7,2% Carreteras extremas Regresando a Asia Central 210.000 3,1% Jeopardy172.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.186.000 13,7% Yas Verano673.000 9,3% Pasapalabra1.245.000 17,2%

Cuatro

Todo es mentira: Summer Tem522.000 6,4% Lo sabe no lo sabe389.000 5,6%

Telecinco

Amor...¡o lo que surja!453.000 5,3% El verano se mueve504.000 6,6% ¡De lunes a viernes!595.000 8,5% ¡Allá tú!727.000 10,2%

laSexta

Zapeando555.000 6,5% Más vale tarde de verano411.000 5,7%

Mañana

La 1

La hora de La 1372.000 21,1% Mañaneros 360531.000 17,2% Entrevista Diana Morant 756.000 17,4% Mañaneros 3601.031.000 13,2%

La 2

Arqueomania Los caminos del Neolítico 20.000 2,9% Bosques de rivera23.000 2,4% Flash moda22.000 1,7% Página 2 Vanesa Freixa Ribas 19.000 1,3% El señor de los bosques Sierra de Huétor 25.000 1,4% El señor de los bosques Pelagallinas, Guadalajara 21.000 1,0% El señor de los bosques Peñas de Aya, Guipúzcoa 18.000 0,8% Rutas bizarras La casa de las muertes y el cementerio del arte 30.000 1,3% Las rutas dAmbrosio Tierra de campos 65.000 2,4% Curro Jiménez La trampa 111.000 3,1% El cazador116.000 2,0% El cazador209.000 2,4%

Antena 3

Espejo Público Verano269.000 10,8% Entrevista Emiliano García-Page 237.000 11,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Sopa de arroz, zanahoria y guisantes 788.000 16,1% La ruleta de la suerte1.500.000 20,7%

Cuatro

Love Shopping TV9.000 1,3% ¡Toma salami! Abracadabra 18.000 2,0% Alerta Cobra El rey de Alhada 20.000 1,7% Alerta Cobra Hacker de coches 24.000 1,5% Alerta Cobra Testigo ciega 37.000 1,8% En boca de todos253.000 8,2%

Telecinco

La mirada crítica301.000 16,0% Vamos a ver verano295.000 10,4% El precio justo457.000 6,9%

laSexta

Equipo de investigación Aguas bajo sospecha 40.000 3,5% Aruser@s Fresh163.000 8,4% Al rojo vivo277.000 7,5%

Informativos

La sobremesa del miércoles confirma el dominio de Antena 3, aunque con un desgaste notable respecto a hace siete días: 'Antena 3 noticias 1' cede 2,6 puntos y se queda en el 20,4%, lejos del 23,0% que registró el miércoles anterior. La gran sorpresa positiva llega de 'Antena 3 noticias 2', que se dispara +12,4 puntos hasta el 18,4% frente al exiguo 6,0% de la semana pasada, un salto que cambia por completo el perfil de la tarde de Antena 3. 'Telediario 1' aguanta con solidez en el 14,8%, prácticamente sin variación respecto al 15,3% del 15 de julio, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' se mantiene casi idéntico con un 8,5%.

En la noche, el movimiento más llamativo es el de 'Informativos Telecinco 21:00', que se anota una subida de +4,8 puntos hasta el 8,0% tras el discreto 3,2% de la semana anterior. 'Antena 3 noticias 2' ya ha absorbido buena parte del protagonismo nocturno desde la sobremesa, y 'Telediario 2' cierra con un 13,3%. 'laSexta noticias 20h' suma medio punto respecto al miércoles anterior y se sitúa en el 7,2%, consolidando una tendencia discreta pero estable.

La 1

Telediario matinal177.000 20,3% Informativo territorial 11.008.000 16,1% Telediario 11.353.000 14,8% Informativo territorial 21.159.000 12,8% Telediario 21.081.000 13,3%

Antena 3

Noticias de la mañana171.000 14,6% Antena 3 noticias 11.872.000 20,4% Antena 3 noticias 21.506.000 18,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1539.000 7,7% El desmarque Cuatro 1401.000 4,5% Noticias Cuatro 2356.000 5,1%

Telecinco

El matinal51.000 7,6% El matinal77.000 8,4% El matinal130.000 10,1% Informativos Telecinco 15:00776.000 8,5% Informativos Telecinco 21:00644.000 8,0%

laSexta

laSexta noticias 14h524.000 6,5% laSexta noticias: Jugones485.000 5,3% laSexta noticias 20h505.000 7,2%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas