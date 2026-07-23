El estreno de 'Sandokán' en Telecinco da la sorpresa y lidera el prime time con un 11,4%

Audiencias Miércoles 22 de Julio de 2026
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Telecinco acertó con su apuesta por Can Yaman para la noche del miércoles. El estreno de 'Sandokán' se impone en el prime time con un 11,4% de cuota de pantalla y 871.000 espectadores, situándose por delante de 'Maestros de la costura Celebrity', que registra un 9,3% y poco más de medio millón de seguidores en La 1. Completa el podio '¡Salta!', que firma un 8,4% de share y 548.000 espectadores en Antena 3. Por detrás se sitúan 'Viajeros Cuatro', con un 5,6%, y la reposición, casi diez años después, de 'Lo que la verdad esconde: El caso Asunta' en laSexta, que anota un 5,2% y 251.000 televidentes.
En el access prime time también destacan los buenos resultados de 'Viaje al centro de la tele', que alcanza un 13,2% de cuota y roza los 1,3 millones de espectadores en La 1. Por su parte, 'First Dates Summer' mantiene su buena trayectoria en Telecinco con un 10,1% y cerca del millón de seguidores. En Cuatro, 'Horizonte' registra un 8,4%, quedándose ligeramente por debajo de la reposición de 'El hormiguero' en Antena 3, que consigue un 8,5%.
Prime time
Viaje al centro de la tele: clásicos 986.000 10,6%
Viaje al centro de la tele 1.278.000 13,2%
Maestros de la costura Celebrity577.000 9,3%
Trivial Pursuit408.000 4,9%
Cifras y letras550.000 5,9%
Documaster225.000 2,9%
Lucía en la telaraña 237.000 2,5%
Lucía en la telaraña 255.000 3,1%
Lucía en la telaraña 186.000 3,2%
El hormiguero 20 años juntos 811.000 8,5%
¡Salta!548.000 8,4%
First Dates401.000 4,8%
Horizonte795.000 8,4%
Viajeros Cuatro 389.000 5,6%
First Dates: Summer958.000 10,1%
Sandokán 871.000 11,4%
La Sexta Clave321.000 4,0%
El Intermedio: The Very Best378.000 4,0%
Lo que la verdad esconde 251.000 5,2%
Late night
Make Up Stars Drag Tour135.000 6,3%
Documentos TV 85.000 2,3%
Rutas bizarras 59.000 3,0%
¡Salta!192.000 7,5%
Viajeros Cuatro 165.000 4,5%
Sportium Game Show38.000 2,1%
Sandokán 590.000 12,5%
First Dates205.000 7,1%
Gran Madrid Show44.000 2,5%
Sobremesa y tarde
Directo al grano1.009.000 12,2%
Valle Salvaje833.000 11,5%
La promesa970.000 13,8%
Malas lenguas758.000 11,1%
Aquí la Tierra853.000 11,7%
Saber y ganar543.000 6,0%
Tour de Francia 686.000 8,3%
Post Tour de Francia 527.000 6,9%
Malas lenguas513.000 7,2%
Carreteras extremas 210.000 3,1%
Jeopardy172.000 2,4%
Sueños de libertad1.186.000 13,7%
Yas Verano673.000 9,3%
Pasapalabra1.245.000 17,2%
Todo es mentira: Summer Tem522.000 6,4%
Lo sabe no lo sabe389.000 5,6%
Amor...¡o lo que surja!453.000 5,3%
El verano se mueve504.000 6,6%
¡De lunes a viernes!595.000 8,5%
¡Allá tú!727.000 10,2%
Zapeando555.000 6,5%
Más vale tarde de verano411.000 5,7%
Mañana
La hora de La 1372.000 21,1%
Mañaneros 360531.000 17,2%
Entrevista 756.000 17,4%
Mañaneros 3601.031.000 13,2%
Arqueomania 20.000 2,9%
Bosques de rivera23.000 2,4%
Flash moda22.000 1,7%
Página 2 19.000 1,3%
El señor de los bosques 25.000 1,4%
El señor de los bosques 21.000 1,0%
El señor de los bosques 18.000 0,8%
Rutas bizarras 30.000 1,3%
Las rutas dAmbrosio 65.000 2,4%
Curro Jiménez 111.000 3,1%
El cazador116.000 2,0%
El cazador209.000 2,4%
Espejo Público Verano269.000 10,8%
Entrevista 237.000 11,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 788.000 16,1%
La ruleta de la suerte1.500.000 20,7%
Love Shopping TV9.000 1,3%
¡Toma salami! 18.000 2,0%
Alerta Cobra 20.000 1,7%
Alerta Cobra 24.000 1,5%
Alerta Cobra 37.000 1,8%
En boca de todos253.000 8,2%
La mirada crítica301.000 16,0%
Vamos a ver verano295.000 10,4%
El precio justo457.000 6,9%
Equipo de investigación 40.000 3,5%
Aruser@s Fresh163.000 8,4%
Al rojo vivo277.000 7,5%
Informativos
- Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
- '120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
- Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
- Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
- Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
- Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
La sobremesa del miércoles confirma el dominio de Antena 3, aunque con un desgaste notable respecto a hace siete días: 'Antena 3 noticias 1' cede 2,6 puntos y se queda en el 20,4%, lejos del 23,0% que registró el miércoles anterior. La gran sorpresa positiva llega de 'Antena 3 noticias 2', que se dispara +12,4 puntos hasta el 18,4% frente al exiguo 6,0% de la semana pasada, un salto que cambia por completo el perfil de la tarde de Antena 3. 'Telediario 1' aguanta con solidez en el 14,8%, prácticamente sin variación respecto al 15,3% del 15 de julio, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' se mantiene casi idéntico con un 8,5%.
En la noche, el movimiento más llamativo es el de 'Informativos Telecinco 21:00', que se anota una subida de +4,8 puntos hasta el 8,0% tras el discreto 3,2% de la semana anterior. 'Antena 3 noticias 2' ya ha absorbido buena parte del protagonismo nocturno desde la sobremesa, y 'Telediario 2' cierra con un 13,3%. 'laSexta noticias 20h' suma medio punto respecto al miércoles anterior y se sitúa en el 7,2%, consolidando una tendencia discreta pero estable.
Telediario matinal177.000 20,3%
Informativo territorial 11.008.000 16,1%
Telediario 11.353.000 14,8%
Informativo territorial 21.159.000 12,8%
Telediario 21.081.000 13,3%
Noticias de la mañana171.000 14,6%
Antena 3 noticias 11.872.000 20,4%
Antena 3 noticias 21.506.000 18,4%
Noticias Cuatro 1539.000 7,7%
El desmarque Cuatro 1401.000 4,5%
Noticias Cuatro 2356.000 5,1%
El matinal51.000 7,6%
El matinal77.000 8,4%
El matinal130.000 10,1%
Informativos Telecinco 15:00776.000 8,5%
Informativos Telecinco 21:00644.000 8,0%
laSexta noticias 14h524.000 6,5%
laSexta noticias: Jugones485.000 5,3%
laSexta noticias 20h505.000 7,2%