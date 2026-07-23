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Audiencias El estreno de 'Sandokán' en Telecinco da la sorpresa y lidera el prime time con un 11,4%

AUDIENCIAS MIÉRCOLES 22 DE JULIO

El estreno de 'Sandokán' en Telecinco da la sorpresa y lidera el prime time con un 11,4%

La serie protagonizada por Can Yaman también lidera el late night anotando un 12,5% con su segundo episodio. La 1 lidera el día con un 12,8%.

El estreno de 'Sandokán' en Telecinco da la sorpresa y lidera el prime time con un 11,4%
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Jueves 23 Julio 2026 09:04 (hace 58 minutos)

Audiencias Miércoles 22 de Julio de 2026

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Telecinco acertó con su apuesta por Can Yaman para la noche del miércoles. El estreno de 'Sandokán' se impone en el prime time con un 11,4% de cuota de pantalla y 871.000 espectadores, situándose por delante de 'Maestros de la costura Celebrity', que registra un 9,3% y poco más de medio millón de seguidores en La 1. Completa el podio '¡Salta!', que firma un 8,4% de share y 548.000 espectadores en Antena 3. Por detrás se sitúan 'Viajeros Cuatro', con un 5,6%, y la reposición, casi diez años después, de 'Lo que la verdad esconde: El caso Asunta' en laSexta, que anota un 5,2% y 251.000 televidentes.

En el access prime time también destacan los buenos resultados de 'Viaje al centro de la tele', que alcanza un 13,2% de cuota y roza los 1,3 millones de espectadores en La 1. Por su parte, 'First Dates Summer' mantiene su buena trayectoria en Telecinco con un 10,1% y cerca del millón de seguidores. En Cuatro, 'Horizonte' registra un 8,4%, quedándose ligeramente por debajo de la reposición de 'El hormiguero' en Antena 3, que consigue un 8,5%.

Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: clásicos 986.000 10,6%

Viaje al centro de la tele 1.278.000 13,2%

Maestros de la costura Celebrity577.000 9,3%

La 2

Trivial Pursuit408.000 4,9%

Cifras y letras550.000 5,9%

Documaster225.000 2,9%

Lucía en la telaraña 237.000 2,5%

Lucía en la telaraña 255.000 3,1%

Lucía en la telaraña 186.000 3,2%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos 811.000 8,5%

¡Salta!548.000 8,4%

Cuatro

First Dates401.000 4,8%

Horizonte795.000 8,4%

Viajeros Cuatro 389.000 5,6%

Telecinco

First Dates: Summer958.000 10,1%

Sandokán 871.000 11,4%

laSexta

La Sexta Clave321.000 4,0%

El Intermedio: The Very Best378.000 4,0%

Lo que la verdad esconde 251.000 5,2%

Late night

La 1

Make Up Stars Drag Tour135.000 6,3%

La 2

Documentos TV 85.000 2,3%

Rutas bizarras 59.000 3,0%

Antena 3

¡Salta!192.000 7,5%

Cuatro

Viajeros Cuatro 165.000 4,5%

Sportium Game Show38.000 2,1%

Telecinco

Sandokán 590.000 12,5%

First Dates205.000 7,1%

Gran Madrid Show44.000 2,5%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano1.009.000 12,2%

Valle Salvaje833.000 11,5%

La promesa970.000 13,8%

Malas lenguas758.000 11,1%

Aquí la Tierra853.000 11,7%

La 2

Saber y ganar543.000 6,0%

Tour de Francia 686.000 8,3%

Post Tour de Francia 527.000 6,9%

Malas lenguas513.000 7,2%

Carreteras extremas 210.000 3,1%

Jeopardy172.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.186.000 13,7%

Yas Verano673.000 9,3%

Pasapalabra1.245.000 17,2%

Cuatro

Todo es mentira: Summer Tem522.000 6,4%

Lo sabe no lo sabe389.000 5,6%

Telecinco

Amor...¡o lo que surja!453.000 5,3%

El verano se mueve504.000 6,6%

¡De lunes a viernes!595.000 8,5%

¡Allá tú!727.000 10,2%

laSexta

Zapeando555.000 6,5%

Más vale tarde de verano411.000 5,7%

Mañana

La 1

La hora de La 1372.000 21,1%

Mañaneros 360531.000 17,2%

Entrevista 756.000 17,4%

Mañaneros 3601.031.000 13,2%

La 2

Arqueomania 20.000 2,9%

Bosques de rivera23.000 2,4%

Flash moda22.000 1,7%

Página 2 19.000 1,3%

El señor de los bosques 25.000 1,4%

El señor de los bosques 21.000 1,0%

El señor de los bosques 18.000 0,8%

Rutas bizarras 30.000 1,3%

Las rutas dAmbrosio 65.000 2,4%

Curro Jiménez 111.000 3,1%

El cazador116.000 2,0%

El cazador209.000 2,4%

Antena 3

Espejo Público Verano269.000 10,8%

Entrevista 237.000 11,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 788.000 16,1%

La ruleta de la suerte1.500.000 20,7%

Cuatro

Love Shopping TV9.000 1,3%

¡Toma salami! 18.000 2,0%

Alerta Cobra 20.000 1,7%

Alerta Cobra 24.000 1,5%

Alerta Cobra 37.000 1,8%

En boca de todos253.000 8,2%

Telecinco

La mirada crítica301.000 16,0%

Vamos a ver verano295.000 10,4%

El precio justo457.000 6,9%

laSexta

Equipo de investigación 40.000 3,5%

Aruser@s Fresh163.000 8,4%

Al rojo vivo277.000 7,5%

Informativos

Vídeos FormulaTV

La sobremesa del miércoles confirma el dominio de Antena 3, aunque con un desgaste notable respecto a hace siete días: 'Antena 3 noticias 1' cede 2,6 puntos y se queda en el 20,4%, lejos del 23,0% que registró el miércoles anterior. La gran sorpresa positiva llega de 'Antena 3 noticias 2', que se dispara +12,4 puntos hasta el 18,4% frente al exiguo 6,0% de la semana pasada, un salto que cambia por completo el perfil de la tarde de Antena 3. 'Telediario 1' aguanta con solidez en el 14,8%, prácticamente sin variación respecto al 15,3% del 15 de julio, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' se mantiene casi idéntico con un 8,5%.

En la noche, el movimiento más llamativo es el de 'Informativos Telecinco 21:00', que se anota una subida de +4,8 puntos hasta el 8,0% tras el discreto 3,2% de la semana anterior. 'Antena 3 noticias 2' ya ha absorbido buena parte del protagonismo nocturno desde la sobremesa, y 'Telediario 2' cierra con un 13,3%. 'laSexta noticias 20h' suma medio punto respecto al miércoles anterior y se sitúa en el 7,2%, consolidando una tendencia discreta pero estable.

La 1

Telediario matinal177.000 20,3%

Informativo territorial 11.008.000 16,1%

Telediario 11.353.000 14,8%

Informativo territorial 21.159.000 12,8%

Telediario 21.081.000 13,3%

Antena 3

Noticias de la mañana171.000 14,6%

Antena 3 noticias 11.872.000 20,4%

Antena 3 noticias 21.506.000 18,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1539.000 7,7%

El desmarque Cuatro 1401.000 4,5%

Noticias Cuatro 2356.000 5,1%

Telecinco

El matinal51.000 7,6%

El matinal77.000 8,4%

El matinal130.000 10,1%

Informativos Telecinco 15:00776.000 8,5%

Informativos Telecinco 21:00644.000 8,0%

laSexta

laSexta noticias 14h524.000 6,5%

laSexta noticias: Jugones485.000 5,3%

laSexta noticias 20h505.000 7,2%

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