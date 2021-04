Las declaraciones de Rocío Carrasco en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' han puesto en entredicho la labor profesional tanto de diversos periodistas como abogados durante la narración de su caso. Es por ese mismo motivo por el que Emilio Rodríguez Menéndez, el que fuera el abogado de Antonio David Flores durante su proceso de separación, ha ofrecido una entrevista a Vozpópuli donde se ha sincerado sobre lo que conocía del relato en esos momentos.

Emilio Rodríguez Menéndez junto a Antonio David Flores

"A Antonio David Flores se le está dando una importancia que no tiene, pero para Rociito sí tiene", opinó el abogado. Rodríguez Menéndez hizo alusión a que para Carrasco tendría importancia ya que "lo que está contando sobre los malos tratos, me consta que eso es cierto, lo que pasa que yo no pude hablar por el secreto profesional". Esas palabras han enfurecido a los colaboradores de 'Sálvame' (que comentaron la mencionada entrevista), ya que en otras ocasiones sí se habría saltado ese pretexto deontológico de su profesión.

No obstante, lo que más llamó la atención a los colaboradores fue su relato sobre la demanda que Antonio David presentó a Rocío Jurado por una cuantía de mil millones de pesetas. "Yo le dije que era una locura, que podía pedir 10 o 15.000 euros y dijo que no, así que le pedí que firmara un documento en el que me exigía que, como abogado, le hiciera la demanda", explicaba. Finalmente, el excolaborador de Mediaset perdió dicha demanda y tuvo que abonar 600.000 euros por las costas del juicio, cifra que, según él, todavía no ha abonado y duda de que pueda hacerlo. "A mí todavía me debe medio millón", aseguró.

Emilio Rodríguez Menéndez, sobre Rocío Carrasco: "¿Malos tratos? Me consta que es cierto"



Por @RubenArranzVPL en 'Conversaciones Irreverentes'. Vídeo realizado por @ClaraRguez pic.twitter.com/wTQm5tTa8j — Vozpópuli (@voz_populi) April 19, 2021

Los supuestos vídeos de la casa de Rocío Jurado

Otro de los asuntos que más interés levantaba era la supuesta posesión de Antonio David de algunas grabaciones en el interior de la casa de la que fuese su suegra, y que podría ser una prueba fundamental del relato que él ha construido. "A mí jamás me ha enseñado un vídeo de casa de Rocío Jurado. Yo lo único que puedo decir es que era una mujer súper correcta", ha sentenciado.