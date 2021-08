Como si de una telenovela se tratase, la historia de amor (o desamor) entre Rosa Benito y Amador Mohedano sigue ofreciendo nuevos capítulos a sus seguidores, varios años después de su divorcio. La colaboradora de 'Ya es mediodía' ha explotado de nuevo contra el que fuera su compañero de vida como nunca antes: "¡Déjame en paz!", llegó a decirle frente a las cámaras con un tono de voz plagado de enfado.

Rosa Benito y Amador Mohedano

El germen de esta reacción es un conjunto de declaraciones que Mohedano pronunció ante los micrófonos de 'Sálvame naranja' sobre sus sentimientos por Benito: "Llegan unas edades en las que te apetece estar con tu mujer... Echo de menos a Rosa y la quiero hasta la muerte", llegó a asegurar entre lágrimas y visiblemente emocionado. Además, quiso reiterar las veces que ha llorado desde que la separación se produjo.

"Su aliento me encantaba", aseveró antes de dejar caer que su ruptura no habría sido definitiva si todo esto se hubiese producido fuera de la esfera pública: "No quiero volver al pasado, yo he llorado mucho más que él", comenzó exponiendo. Con visible hartazgo en su tono de voz, la ganadora de 'Supervivientes 2011' cerró la puerta a una reconciliación: "Yo no estoy enamorada de ti. ¡Déjame en paz! Tú sabrás por qué te tengo bloqueado", sentenció.

"¡Ya no puedo más, que me deje vivir en paz!", repitió antes de ser muy directa y cortante: "Cuando él estaba con una persona y yo como un perro no se acordaba de mí ¿Ahora que está solo ahora sí se acuerda". Sea como fuere, la colaboradora aprovechó para enviar un recado a sus excompañeros de 'Sálvame' después de poner en duda las "verdaderas intenciones" de Amador Mohedano, según su criterio.

Kelly Mor sale a relucir

Uno de los momentos más controvertidos y surrealistas de esta trama tiene que ver con Kelly Mor, mujer que mantuvo una relación con el hermano de Rocío Jurado. Rosa Benito quiso arrojar luz sobre aquella situación: "No me fue infiel, ¡eso fue algo que preparó el programa donde yo estaba y él cayó! Cuando una persona está enamorada no cae", sentenció para expresar después que quiere ser "libre".