Espectacular 36,8% para la entrega del mayor bote de 'Pasapalabra' y máximo de 'El hormiguero' (23,5%) en 3 años

Audiencias Jueves 5 de Febrero de 2026
18,9%
12,8%
8,6%
6,2%
6,1%
3,1%
2,0%
2,0%
1,9%
1,6%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,7%
0,5%
0,4%
0,0%
0,0%
Para la entrega del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' y para despedir el duelo más longevo del concurso entre Rosa y Manu, Antena 3 volvió a llevar esta entrega tan especial al prime time para arrasar y lo ha conseguido. 3.696.000 espectadores no se perdieron esta entrega, que firmó un impresionante 36,8% de cuota de pantalla. El minuto de oro lo registra a las 00:07h con un 45,5% de share. Ha pasado más de año y medio desde que se entregara el bote anterior el 15 de mayo de 2024 a Óscar Díaz, cuando firmó un 30,1% y 3.243.000. Si nos remontamos al anterior, han pasado casi tres años desde que el 16 de marzo de 2023 se entregara el bote a Rafa Castaño, cosechando un 37,4% y reunió a 4.578.000 espectadores.
Datos de los últimos botes entregados en el prime time
- Pablo Díaz (01/07/2021): 30,8% y 4.348.000
- Rafa Castaño (16/03/2023): 37,4% y 4.578.000
- Óscar Díaz (15/05/2024): 30,1% y 3.243.000
- Rosa Rodríguez (05/02/2026): 36,8% y 3.696.000
- Mayo (Benidorm Fest 2026): "Si queríamos trabajar con Sergio Jaén, teníamos que prescindir de mi equipo"
- Asha: "Hay algunos cambios en 'Turista' para adaptar la canción al directo del Benidorm Fest"
- Izan Llunas: "El consejo de mi padre, Marcos Llunas, es que gane el Benidorm Fest 2026"
- Greg Taro (Benidorm Fest 2026): "En el camp de composición nos daban cuatro horas y si no salía, mala suerte"
- Funambulista: "Uno de los puntos de mejora que tiene el Benidorm Fest es que pueda tener la música en vivo"
- Dani J (Benidorm Fest): "No va a ser un show bachatero heterobásico y va a servir para romper con prejuicios"
El huracán 'Pasapalabra' también hace que 'El hormiguero' arrase. Esta entrega, con los dos concursantes optando al rosco, firma un 23,5%, con 3.239.000 espectadores, siendo el programa más visto desde marzo de 2023. De este modo, 'La revuelta' notó también el boom de Antena 3 al apuntar un 11% de share con 1.506.000 espectadores.
'GH Dúo' aguanta la fuerte competencia y apunta un buen 11,3% con 815.000 espectadores. Sin embargo, el reality de Telecinco pierde -3,6 puntos respecto a la gala del jueves anterior. También baja 'Horizonte' que, registrando un 7,4%, cede ocho décimas en una semana. Igualmente, son 671.000 los espectadores que siguen este formato de Iker Jiménez en Cuatro.
Raquel Salazar salvando de la nominación a Antonio Canales en 'GH Dúo'
Prime time
- 'Pasapalabra' no tiene rival con su 23,5%
- 'Horizonte' baja ocho décimas y anota un 7,4%
- El cine de La 1 baja respecto a 'Crossobar'
- Pérdida de -3,3 puntos para 'GH Dúo' (11,3%)
- El cine de laSexta se queda en un 3,1% (-1,9)
La Revuelta 1.506.000 11,0%
Somos cine RTVE 593.000 7,2%
Cifras y letras401.000 2,9%
Cifras y letras518.000 3,7%
El cine de la 2: Película 191.000 1,5%
Documentos tv 60.000 0,8%
El Hormiguero 3.239.000 23,5%
Pasapalabra3.696.000 36,8%
First Dates649.000 4,8%
Horizonte: Avance919.000 6,6%
Horizonte671.000 7,4%
GH Dúo: Expres866.000 6,3%
GH Dúo815.000 11,3%
laSexta clave563.000 4,3%
El intermedio880.000 6,3%
El taquillazo 273.000 3,1%
'Pasapalabra. Rosa y Manu: Un duelo de récords'
Late night
- El especial con los duelistas de 'Pasapalabra' triunfa con un 18,2%
- El cine de La 1 firma un 6,2%, al perder -1,5 puntos
- Mejora de un punto para la reposición de 'Callejeros'
- Pierde -1,9 puntos el cine de laSexta (3%)
Somos cine RTVE 2 179.000 6,2%
Cine 36.000 1,0%
Pasapalabra. Rosa y Manu: Un duelo de récords972.000 18,2%
Allí abajo 217.000 8,1%
Callejeros 250.000 6,9%
El desmarque: Madrugada99.000 5,0%
Gran Madrid show151.000 7,4%
Cine 86.000 3,0%
'Sueños de libertad' firma su máximo histórico
Sobremesa y tarde
- Máximo histórico para 'Sueños de libertad'
- 'Malas lenguas' crece a un 12,8% (+1,6)
- Gran 23,6% para 'Rosa y Manu: Un duelo de récords'
- 'Todo es mentira' sube medio punto y firma un 7,1%
- Mejora de medio punto para 'El diario de Jorge' (9%)
Directo al grano1.096.000 11,8%
Valle Salvaje1.005.000 12,0%
La promesa1.207.000 13,5%
Malas lenguas1.272.000 12,8%
Aquí la tierra1.531.000 13,1%
Saber y ganar606.000 5,8%
Grandes documentales315.000 3,5%
Incluye:
- Las historias del bosque mediterráneo 340.000 3,6%
- Mindful earth 295.000 3,5%
Malas lenguas613.000 7,1%
En busca de secretos 185.000 1,9%
Grandes diseños 189.000 1,6%
Sueños de libertad1.549.000 15,8%
Y ahora, Sonsoles1.030.000 11,7%
Pasapalabra. Rosa y Manu: Un duelo de récords2.672.000 23,6%
Todo es mentira661.000 7,1%
Lo sabe, no lo sabe501.000 5,5%
El tiempo justo797.000 8,8%
El diario de Jorge812.000 9,0%
¡Allá tú!835.000 7,4%
Zapeando589.000 6,1%
Más vale tarde517.000 5,9%
Adela González, en 'Mañaneros 360'
Mañana
- 'Mañaneros 360' firma un gran 18,8%, mejorando +3,5 puntos
- Gran 20,2% para 'La ruleta de la suerte' aunque cede -2,2 puntos
- Mejora dos décimas 'En boca de todos' (7,6%)
- Sube seis décimas 'El precio justo' (8,3%)
La hora de La 1427.000 18,5%
Incluye:
- Entrevista 504.000 17,3%
Mañaneros 360754.000 18,8%
Incluye:
- Entrevista 1.129.000 18,3%
Mañaneros 3601.304.000 14,3%
Zoom tendencias16.000 1,6%
Zoom tendencias15.000 1,1%
Ningaloo: La maravilla del océano de Australia 16.000 0,8%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista19.000 0,9%
Aquí hay trabajo27.000 1,0%
La aventura del saber30.000 1,0%
Espacios increíbles40.000 1,3%
Nunca es demasiado pequeño55.000 1,6%
El western de La 2 120.000 2,8%
El cazador137.000 1,9%
El cazador204.000 2,0%
Espejo público398.000 12,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 923.000 15,7%
La ruleta de la suerte1.692.000 20,2%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! 28.000 1,9%
Alerta cobra 19.000 1,0%
Alerta cobra 28.000 1,2%
Alerta cobra 59.000 2,1%
En boca de todos306.000 7,6%
La mirada crítica154.000 8,0%
El programa de AR356.000 12,0%
Vamos a ver438.000 9,4%
El precio justo673.000 8,3%
Remescar, cosmética al instante4.000 0,5%
Aruser@s el humorning188.000 12,1%
Aruser@s357.000 13,2%
Al rojo vivo404.000 8,7%
Informativos
Con más de 3 millones de espectadores, 'Antena 3 noticias 2' (22,4%) es el informativo más visto del día superando en esta edición de la noche a 'Telediario 2' (13%) y a 'Informativos Telecinco 21:00' (6,9%). En la franja de la sobremesa se repite el orden de cadenas, con 'Antena 3 noticias 1' (24,4%) en lo más alto, seguida de 'Telediario 1' (17,8%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (9,7%).
Telediario matinal156.000 18,1%
Telediario 11.871.000 17,8%
Telediario 21.751.000 13,0%
Noticias de la mañana200.000 15,4%
Antena 3 Noticias 12.561.000 24,4%
Antena 3 Noticias 23.037.000 22,4%
Noticias Cuatro 1637.000 7,6%
El Desmarque Cuatro 1456.000 4,5%
Noticias Cuatro 2638.000 5,9%
El matinal49.000 5,9%
El matinal118.000 9,4%
Informativos Telecinco 15:001.023.000 9,7%
Informativos Telecinco 21:00925.000 6,9%
laSexta Noticias 14h826.000 8,9%
laSexta Noticias: Jugones579.000 5,4%
laSexta Noticias 20h772.000 7,1%