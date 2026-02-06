FormulaTV
Estreno Espectacular dato para la entrega del mayor bote de 'Pasapalabra' y máximo de 'El hormiguero' en 3 años

AUDIENCIAS JUEVES 5 DE FEBRERO

Espectacular 36,8% para la entrega del mayor bote de 'Pasapalabra' y máximo de 'El hormiguero' (23,5%) en 3 años

'GH Dúo' nota el huracán de Antena 3 y aunque firma un buen 11,3%, pierde -3,6 puntos en una semana.

Por RedacciónPublicado: Viernes 6 Febrero 2026 09:00 (hace 59 minutos) | Última actualización: Viernes 6 Febrero 2026 09:45 (hace 14 minutos)

Audiencias Jueves 5 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    18,9%

  • logola1

    12,8%

  • logotelecinco

    8,6%

  • logocuatro

    6,2%

  • logolasexta

    6,1%

  • logola2

    3,1%

  • logonova

    2,0%

  • logoenergy

    2,0%

  • logofdf

    1,9%

  • logoatreseries

    1,6%

  • logoneox

    1,4%

  • logodiscoverymax

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logo13tv

    1,3%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logobemadtv

    1,2%

  • logoten

    1,0%

  • logoteledeporte

    0,9%

  • logodivinity

    0,9%

  • logodkiss

    0,9%

  • logoboing

    0,7%

  • logoclan

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Para la entrega del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' y para despedir el duelo más longevo del concurso entre Rosa y Manu, Antena 3 volvió a llevar esta entrega tan especial al prime time para arrasar y lo ha conseguido. 3.696.000 espectadores no se perdieron esta entrega, que firmó un impresionante 36,8% de cuota de pantalla. El minuto de oro lo registra a las 00:07h con un 45,5% de share. Ha pasado más de año y medio desde que se entregara el bote anterior el 15 de mayo de 2024 a Óscar Díaz, cuando firmó un 30,1% y 3.243.000. Si nos remontamos al anterior, han pasado casi tres años desde que el 16 de marzo de 2023 se entregara el bote a Rafa Castaño, cosechando un 37,4% y reunió a 4.578.000 espectadores.

Datos de los últimos botes entregados en el prime time

  • Pablo Díaz (01/07/2021): 30,8% y 4.348.000
  • Rafa Castaño (16/03/2023): 37,4% y 4.578.000
  • Óscar Díaz (15/05/2024): 30,1% y 3.243.000
  • Rosa Rodríguez (05/02/2026): 36,8% y 3.696.000
Vídeos FormulaTV

El huracán 'Pasapalabra' también hace que 'El hormiguero' arrase. Esta entrega, con los dos concursantes optando al rosco, firma un 23,5%, con 3.239.000 espectadores, siendo el programa más visto desde marzo de 2023. De este modo, 'La revuelta' notó también el boom de Antena 3 al apuntar un 11% de share con 1.506.000 espectadores.

'GH Dúo' aguanta la fuerte competencia y apunta un buen 11,3% con 815.000 espectadores. Sin embargo, el reality de Telecinco pierde -3,6 puntos respecto a la gala del jueves anterior. También baja 'Horizonte' que, registrando un 7,4%, cede ocho décimas en una semana. Igualmente, son 671.000 los espectadores que siguen este formato de Iker Jiménez en Cuatro.

Raquel Salazar salvando de la nominación a Antonio Canales en &#39;GH Dúo&#39;

Prime time

  • 'Pasapalabra' no tiene rival con su 23,5%
  • 'Horizonte' baja ocho décimas y anota un 7,4%
  • El cine de La 1 baja respecto a 'Crossobar'
  • Pérdida de -3,3 puntos para 'GH Dúo' (11,3%)
  • El cine de laSexta se queda en un 3,1% (-1,9)
La 1

La Revuelta 1.506.000 11,0%

Somos cine RTVE 593.000 7,2%

La 2

Cifras y letras401.000 2,9%

Cifras y letras518.000 3,7%

El cine de la 2: Película 191.000 1,5%

Documentos tv 60.000 0,8%

Antena 3

El Hormiguero 3.239.000 23,5%

Pasapalabra3.696.000 36,8%

Cuatro

First Dates649.000 4,8%

Horizonte: Avance919.000 6,6%

Horizonte671.000 7,4%

Telecinco

GH Dúo: Expres866.000 6,3%

GH Dúo815.000 11,3%

laSexta

laSexta clave563.000 4,3%

El intermedio880.000 6,3%

El taquillazo 273.000 3,1%

&#39;Pasapalabra. Rosa y Manu: Un duelo de récords&#39;

Late night

  • El especial con los duelistas de 'Pasapalabra' triunfa con un 18,2%
  • El cine de La 1 firma un 6,2%, al perder -1,5 puntos
  • Mejora de un punto para la reposición de 'Callejeros'
  • Pierde -1,9 puntos el cine de laSexta (3%)
La 1

Somos cine RTVE 2 179.000 6,2%

La 2

Cine 36.000 1,0%

Antena 3

Pasapalabra. Rosa y Manu: Un duelo de récords972.000 18,2%

Allí abajo 217.000 8,1%

Cuatro

Callejeros 250.000 6,9%

El desmarque: Madrugada99.000 5,0%

Telecinco

Gran Madrid show151.000 7,4%

laSexta

Cine 86.000 3,0%

&#39;Sueños de libertad&#39; firma su máximo histórico

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano1.096.000 11,8%

Valle Salvaje1.005.000 12,0%

La promesa1.207.000 13,5%

Malas lenguas1.272.000 12,8%

Aquí la tierra1.531.000 13,1%

La 2

Saber y ganar606.000 5,8%

Grandes documentales315.000 3,5%

Incluye:

- Las historias del bosque mediterráneo 340.000 3,6%

- Mindful earth 295.000 3,5%

Malas lenguas613.000 7,1%

En busca de secretos 185.000 1,9%

Grandes diseños 189.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.549.000 15,8%

Y ahora, Sonsoles1.030.000 11,7%

Pasapalabra. Rosa y Manu: Un duelo de récords2.672.000 23,6%

Cuatro

Todo es mentira661.000 7,1%

Lo sabe, no lo sabe501.000 5,5%

Telecinco

El tiempo justo797.000 8,8%

El diario de Jorge812.000 9,0%

¡Allá tú!835.000 7,4%

laSexta

Zapeando589.000 6,1%

Más vale tarde517.000 5,9%

Adela González, en &#39;Mañaneros 360&#39;

Mañana

La 1

La hora de La 1427.000 18,5%

Incluye:

- Entrevista 504.000 17,3%

Mañaneros 360754.000 18,8%

Incluye:

- Entrevista 1.129.000 18,3%

Mañaneros 3601.304.000 14,3%

La 2

Zoom tendencias16.000 1,6%

Zoom tendencias15.000 1,1%

Ningaloo: La maravilla del océano de Australia 16.000 0,8%

Un país en bicicleta, diario de una ciclista19.000 0,9%

Aquí hay trabajo27.000 1,0%

La aventura del saber30.000 1,0%

Espacios increíbles40.000 1,3%

Nunca es demasiado pequeño55.000 1,6%

El western de La 2 120.000 2,8%

El cazador137.000 1,9%

El cazador204.000 2,0%

Antena 3

Espejo público398.000 12,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 923.000 15,7%

La ruleta de la suerte1.692.000 20,2%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1%

¡Toma salami! 28.000 1,9%

Alerta cobra 19.000 1,0%

Alerta cobra 28.000 1,2%

Alerta cobra 59.000 2,1%

En boca de todos306.000 7,6%

Telecinco

La mirada crítica154.000 8,0%

El programa de AR356.000 12,0%

Vamos a ver438.000 9,4%

El precio justo673.000 8,3%

laSexta

Remescar, cosmética al instante4.000 0,5%

Aruser@s el humorning188.000 12,1%

Aruser@s357.000 13,2%

Al rojo vivo404.000 8,7%

Informativos

Con más de 3 millones de espectadores, 'Antena 3 noticias 2' (22,4%) es el informativo más visto del día superando en esta edición de la noche a 'Telediario 2' (13%) y a 'Informativos Telecinco 21:00' (6,9%). En la franja de la sobremesa se repite el orden de cadenas, con 'Antena 3 noticias 1' (24,4%) en lo más alto, seguida de 'Telediario 1' (17,8%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (9,7%).

La 1

Telediario matinal156.000 18,1%

Telediario 11.871.000 17,8%

Telediario 21.751.000 13,0%

Antena 3

Noticias de la mañana200.000 15,4%

Antena 3 Noticias 12.561.000 24,4%

Antena 3 Noticias 23.037.000 22,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1637.000 7,6%

El Desmarque Cuatro 1456.000 4,5%

Noticias Cuatro 2638.000 5,9%

Telecinco

El matinal49.000 5,9%

El matinal118.000 9,4%

Informativos Telecinco 15:001.023.000 9,7%

Informativos Telecinco 21:00925.000 6,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h826.000 8,9%

laSexta Noticias: Jugones579.000 5,4%

laSexta Noticias 20h772.000 7,1%

