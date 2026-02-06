Espectacular 36,8% para la entrega del mayor bote de 'Pasapalabra' y máximo de 'El hormiguero' (23,5%) en 3 años

Por Redacción | |

Para la entrega del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' y para despedir el duelo más longevo del concurso entre Rosa y Manu, Antena 3 volvió a llevar esta entrega tan especial al prime time para arrasar y lo ha conseguido. 3.696.000 espectadores no se perdieron esta entrega, que firmó un impresionante 36,8% de cuota de pantalla. El minuto de oro lo registra a las 00:07h con un 45,5% de share. Ha pasado más de año y medio desde que se entregara el bote anterior el 15 de mayo de 2024 a Óscar Díaz, cuando firmó un 30,1% y 3.243.000. Si nos remontamos al anterior, han pasado casi tres años desde que el 16 de marzo de 2023 se entregara el bote a Rafa Castaño, cosechando un 37,4% y reunió a 4.578.000 espectadores.

Datos de los últimos botes entregados en el prime time

Pablo Díaz (01/07/2021): 30,8% y 4.348.000

Rafa Castaño (16/03/2023): 37,4% y 4.578.000

Óscar Díaz (15/05/2024): 30,1% y 3.243.000

Rosa Rodríguez (05/02/2026): 36,8% y 3.696.000

El huracán 'Pasapalabra' también hace que 'El hormiguero' arrase. Esta entrega, con los dos concursantes optando al rosco, firma un 23,5%, con 3.239.000 espectadores, siendo el programa más visto desde marzo de 2023. De este modo, 'La revuelta' notó también el boom de Antena 3 al apuntar un 11% de share con 1.506.000 espectadores.

'GH Dúo' aguanta la fuerte competencia y apunta un buen 11,3% con 815.000 espectadores. Sin embargo, el reality de Telecinco pierde -3,6 puntos respecto a la gala del jueves anterior. También baja 'Horizonte' que, registrando un 7,4%, cede ocho décimas en una semana. Igualmente, son 671.000 los espectadores que siguen este formato de Iker Jiménez en Cuatro.

Raquel Salazar salvando de la nominación a Antonio Canales en 'GH Dúo'

Prime time

'Pasapalabra' no tiene rival con su 23,5%

'Horizonte' baja ocho décimas y anota un 7,4%

El cine de La 1 baja respecto a 'Crossobar'

Pérdida de -3,3 puntos para 'GH Dúo' (11,3%)

El cine de laSexta se queda en un 3,1% (-1,9)

La 1

La Revuelta Isabel Coixet 1.506.000 11,0% Somos cine RTVE Matusalén 593.000 7,2%

La 2

Cifras y letras401.000 2,9% Cifras y letras518.000 3,7% El cine de la 2: Película Un espíritu burlón (2020) 191.000 1,5% Documentos tv Groenlandia, el dorado de los hielos 60.000 0,8%

Antena 3

El Hormiguero Rosa Rodríguez y Manu Pascual 3.239.000 23,5% Pasapalabra3.696.000 36,8%

Cuatro

First Dates649.000 4,8% Horizonte: Avance919.000 6,6% Horizonte671.000 7,4%

Telecinco

GH Dúo: Expres866.000 6,3% GH Dúo815.000 11,3%

laSexta

laSexta clave563.000 4,3% El intermedio880.000 6,3% El taquillazo Daño colateral 273.000 3,1%

'Pasapalabra. Rosa y Manu: Un duelo de récords'

Late night

El especial con los duelistas de 'Pasapalabra' triunfa con un 18,2%

El cine de La 1 firma un 6,2%, al perder -1,5 puntos

Mejora de un punto para la reposición de 'Callejeros'

Pierde -1,9 puntos el cine de laSexta (3%)

La 1

Somos cine RTVE 2 Pájaros (2023) 179.000 6,2%

La 2

Cine Santos criminales 36.000 1,0%

Antena 3

Pasapalabra. Rosa y Manu: Un duelo de récords972.000 18,2% Allí abajo Allí arriba 217.000 8,1%

Cuatro

Callejeros La ley de la frontera 250.000 6,9% El desmarque: Madrugada99.000 5,0%

Telecinco

Gran Madrid show151.000 7,4%

laSexta

Cine Colisión inminente (2020) 86.000 3,0%

'Sueños de libertad' firma su máximo histórico

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano1.096.000 11,8% Valle Salvaje1.005.000 12,0% La promesa1.207.000 13,5% Malas lenguas1.272.000 12,8% Aquí la tierra1.531.000 13,1%

La 2

Saber y ganar606.000 5,8% Grandes documentales315.000 3,5% Incluye: - Las historias del bosque mediterráneo El acorazado del bosque 340.000 3,6% - Mindful earth Respirar 295.000 3,5% Malas lenguas613.000 7,1% En busca de secretos Berlín 185.000 1,9% Grandes diseños Scunthorpe 189.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.549.000 15,8% Y ahora, Sonsoles1.030.000 11,7% Pasapalabra. Rosa y Manu: Un duelo de récords2.672.000 23,6%

Cuatro

Todo es mentira661.000 7,1% Lo sabe, no lo sabe501.000 5,5%

Telecinco

El tiempo justo797.000 8,8% El diario de Jorge812.000 9,0% ¡Allá tú!835.000 7,4%

laSexta

Zapeando589.000 6,1% Más vale tarde517.000 5,9%

Adela González, en 'Mañaneros 360'

Mañana

La 1

La hora de La 1427.000 18,5% Incluye: - Entrevista Pilar Alegría 504.000 17,3% Mañaneros 360754.000 18,8% Incluye: - Entrevista Margarita Robles 1.129.000 18,3% Mañaneros 3601.304.000 14,3%

La 2

Zoom tendencias16.000 1,6% Zoom tendencias15.000 1,1% Ningaloo: La maravilla del océano de Australia Conexiones 16.000 0,8% Un país en bicicleta, diario de una ciclista19.000 0,9% Aquí hay trabajo27.000 1,0% La aventura del saber30.000 1,0% Espacios increíbles40.000 1,3% Nunca es demasiado pequeño55.000 1,6% El western de La 2 Masacre en el gran cañón 120.000 2,8% El cazador137.000 1,9% El cazador204.000 2,0%

Antena 3

Espejo público398.000 12,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Pimientos rellenos de arroz y carne 923.000 15,7% La ruleta de la suerte1.692.000 20,2%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Año 2006 28.000 1,9% Alerta cobra El legado 19.000 1,0% Alerta cobra Despegue 28.000 1,2% Alerta cobra Identidad 59.000 2,1% En boca de todos306.000 7,6%

Telecinco

La mirada crítica154.000 8,0% El programa de AR356.000 12,0% Vamos a ver438.000 9,4% El precio justo673.000 8,3%

laSexta

Remescar, cosmética al instante4.000 0,5% Aruser@s el humorning188.000 12,1% Aruser@s357.000 13,2% Al rojo vivo404.000 8,7%

Informativos

Con más de 3 millones de espectadores, 'Antena 3 noticias 2' (22,4%) es el informativo más visto del día superando en esta edición de la noche a 'Telediario 2' (13%) y a 'Informativos Telecinco 21:00' (6,9%). En la franja de la sobremesa se repite el orden de cadenas, con 'Antena 3 noticias 1' (24,4%) en lo más alto, seguida de 'Telediario 1' (17,8%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (9,7%).

La 1

Telediario matinal156.000 18,1% Telediario 11.871.000 17,8% Telediario 21.751.000 13,0%

Antena 3

Noticias de la mañana200.000 15,4% Antena 3 Noticias 12.561.000 24,4% Antena 3 Noticias 23.037.000 22,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1637.000 7,6% El Desmarque Cuatro 1456.000 4,5% Noticias Cuatro 2638.000 5,9%

Telecinco

El matinal49.000 5,9% El matinal118.000 9,4% Informativos Telecinco 15:001.023.000 9,7% Informativos Telecinco 21:00925.000 6,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h826.000 8,9% laSexta Noticias: Jugones579.000 5,4% laSexta Noticias 20h772.000 7,1%

