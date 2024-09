Por Alejandro Burrueco Marín |

La cantante Rosa López se dio a conocer tras ganar la primera edición de 'Operación Triunfo' en Televisión Española, pero más de 20 años después la andaluza podría volver a la que fue su casa televisiva, donde le dieron la oportunidad de comenzar su carrera musical. La artista lo ha dado a entender en una entrevista para la revista Pronto en la que se ha mostrado feliz al asegurar que actualmente tiene "muchos proyectos" en pie, dando pistas sobre uno de ellos concretamente.

Raquel Sánchez Silva y el jurado de 'Maestros de la costura'

", ha adelantado López. Después la cantante ha afinado su respuesta revelando prácticamente cuál es el formato: "". De esta manera, todas sus pistas apuntan a la edición VIP de ' Maestros de la costura ' que se ha confirmado recientemente.

"Es un programa, pero no puedo contar nada por contrato. Me apetecía hacer cosas diferentes y es algo que me vendrá muy bien, porque sumará en mi vida", ha continuado cebando el misterio la extriunfita. Gracias al programa, López podría cumplir uno de los sueños que ha comentado en la entrevista: "Sacar una línea de ropa". La cantante tampoco ha revelado una horquilla de tiempo en la que podría emitirse el programa y se ha quedado con que "saldrá muy pronto".

Los retos de Rosa López

No sería la primera vez que Rosa López saldría de su zona de confort en un formato televisivo, ya que otra de sus victorias en talent shows fue la de la tercera edición de '¡Mira quién baila!'. También llegó al segundo puesto de la quinta edición de 'Tu cara me suena' en Antena 3. Años más tarde, en la misma cadena, se atrevió con 'El desafío', alejándose por completo de la temática musical.