Por Julia Almazán Romero |

Rosalía volvió a conquistar Estados Unidos. La catalana visitó este domingo 16 de noviembre 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon para presentar 'LUX', su cuarto álbum, y lo hizo por todo lo alto con una clase magistral de canto, una demostración de palmas flamencas, juegos, confesiones y una actuación final de 'La Perla' que dejó al público de Nueva York en pie. A pesar de la horas, su aparición se convirtió en uno de los momentos más celebrados del late night.

Fallon la recibió con gritos del público y un "Te aman, te amamos", mientras la felicitaba por los récords del álbum, pues 'LUX' ya es top 4 en Billboard y su primer top 5 en Estados Unidos. Entre risas, el presentador le leyó críticas de Elle, BBC o The Independent que calificaban el disco de "radical", "espiritual" y "una obra maestra", poniendo colorada a una Rosalía vestida de blanco y con su característico halo en el cabello.

Rosalía y Jimmy Fallon en 'The Tonight Show'

La entrevista avanzó hacia el universo creativo del disco. Fallon quiso saber por qué este álbum tiene tanta influencia clásica. Ella lo explicó sin rodeos: "Nunca había hecho un disco inspirado en música clásica. Tenía la idea muy clara y tardé tres años en materializarlo". Rosalía detalló, además. cómo compuso canciones en 13 idiomas, algo que sorprendió al presentador, pues la artista confesaba que solo hablaba "catalán, español y un poquito de inglés". Contó que practicó idiomas con Duolingo, leyó hagiografías y estudió figuras femeninas de todo el mundo. "Dependiendo de la historia que quería contar, escogía un idioma. Usé muchísimo Google Translate", explicaba dejando al presentador con la boca abierta.

Rosalía, en el show de Jimmy Fallon

Con un largo proceso de creación donde algunas de las, a su vez la artista española se enfrentaba al mundo de la actuación. Durante la charla también mencionó su papel en ' Euphoria ', pues la española se anunció como parte del elenco de la nueva temporada, todavía sin fecha de estreno a la vista. No avanzó ningún detalle, pero sí admitió lo complicado de rodar a la vez que terminaba el disco:

Otros de los momentos más destacadas de la entrevista fue cuando el presentador, fascinado con su dominio de las palmas, le pidió que le enseñara, y ahí empezó uno de los momentos más virales de la noche. Rosalía convirtió el plató en una clase improvisada de cante y palmas, colocó a Fallon de pie, le pidió "estar suelto" y lo guiaba entre escalas y ejercicios vocales. Además, ambos se atrevieron a cantar juntos el estribillo de 'La Perla', con un Fallon completamente perdido, pero entregado.

El broche final llegó con la actuación en directo también de 'La Perla'. Sobre una cama de colchones, vestida de blanco, como si ella misma fuese una perla y rodeada de músicos, Rosalía construyó una puesta en escena llena de simbolismo, culminada con una perla gigante en la mano que paseó por todo el plató. Incluso el pitido obligatorio de NBC al censurar la palabra "cabrón" no frenó la emoción de un número que Fallon cerró gritando: "¡Así es como lo hace Rosalía".

La expectación crece ante un posible 'LUX Tour'

Mientras 'LUX' continúa rompiendo récords y situando a Rosalía en el epicentro musical global, las redes hierven ante las teorías de una posible gira mundial en 2026. Lo primero que se ha rumoreado son los precios de las entradas que supuestamente en la grada 1: 130,50 € + gastos de gestión, luego la grada 2: 73,50 € + gastos de gestión y la pista: 96,50 € + gastos de gestión. Aunque la artista aún no lo ha confirmado, ya ha admitido que trabaja en ideas y bocetos para un espectáculo "que no se vería en un escenario habitual", alimentando la emoción de unos fans que esperan que la espiritualidad del disco llegue pronto al directo.