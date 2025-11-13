RTVE promete algo "muy diferente" en sus Campanadas tras los rumores de Rosalía y Broncano

Por Julia Almazán Romero |

Como cada año, las redes se llenan de apuestas y rumores sobre quién presentará las Campanadas, en el caso de RTVE continúa el misterio y con ello las teorías. Una de ellas comenzó con el tuit de un usuario que ha hecho soñar a mucha gente: "De todos los que se han dicho, me parecería un puntazo que consiguiesen dar las campanadas Rosalía y David Broncano. Lo vería aceptado por todos los públicos y un bombazo, más para una noche como Nochevieja". El mensaje llegó hasta el propio José Pablo López, que no quiso quedarse callado, alimentando más las expectativas de la audiencia.

"Haremos algo muy diferente. Ya verás...", así respondía el presidente de RTVE, sin dejar claro nada, pero disparando todas las especulaciones sobre quién será la pareja elegida para ir a la Puerta del Sol. Sin embargo, el regreso de David Broncano a las Campanadas parece, al menos por ahora, descartado. El presentador de 'La revuelta' ya dejó claro que no repetirá experiencia: "Bueno ya lo dijimos, que muy buenos recuerdos pero...". Su compañera, Lalachus, tampoco estará, pese al éxito que ambos consiguieron el pasado 31 de diciembre. "Yo no lo voy a hacer nunca más. Estuvo muy gracioso, pero una vez y ya está", sentenció Broncano.

Rosalía junto a David Broncano en 'La revuelta'

La última Nochevieja fue histórica para RTVE. El evento reunió a 5,64 millones de espectadores y un 33,1% de cuota, superando por primera vez en años a Antena 3. Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que volverán a repetir tándem esta temporada, se quedaron a las puertas con 5,55 millones. Pero más allá de los números, lo que realmente conquistó a la audiencia fue la naturalidad de Broncano y Lalachus, quienes convirtieron la retransmisión en un fenómeno viral. Desde el famoso momento de la "estampita" con la vaquilla del 'Grand Prix', que también generó muchas críticas, hasta las bromas improvisadas, su estilo rompió esquemas en la televisión pública.

Lalachus y David Broncano presentando las Campanadas en RTVE

RTVE mantiene el misterio y las demás cadenas eligen

Por otro lado, la conexión entre Broncano y Rosalía tampoco pasó desapercibida el lunes 10 de noviembre, cuando la artista visitó el programa de La 1 yLa complicidad entre ambos hizo que muchos imaginaran la posibilidad de verlos juntos en la Puerta del Sol, dando la bienvenida a 2026.

Por ahora, RTVE guarda silencio absoluto sobre quiénes serán los elegidos para dar las Campanadas 2026. Asimismo, hace unas semanas la cadena pública abrió una encuesta en su web, donde los espectadores pueden votar a sus candidatos favoritos hasta el 28 de noviembre. Entre los nombres más populares destacan Marc Giró y Silvia Intxaurrondo, seguidos de cerca por Chenoa y el propio Giró, y el dúo Andreu Buenafuente y David Broncano. Mientras tanto, Atresmedia volverá a confiar en su pareja más consolidada, Pedroche y Chicote, que también estarán en laSexta, y Mediaset apostará por Sandra Barneda y Xuso Jones en una retransmisión alternativa lejos de la Puerta del Sol.