La cuarta gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', emitida el domingo 30 de marzo, arrancaba con el protocolo de abandono activado por parte de Rosario Matew como uno de los ejes de la emisión. A lo largo de la misma, la valenciana compartió su situación mental y sentimental para dar ese paso, al igual que recibió el apoyo de sus familiares, quienes no lograron convencerla para que permaneciera en el concurso, como la propia Rosario confirmó en la recta final de la cita, incluso ante sus compañeros de concurso.

"En ningún momento contemplaba esta opción, pero me he visto sobrepasada. Esta experiencia es... lo que te cuenten se queda corto. Hay que vivirlo para entenderlo", confesaba Rosario, cuando Sandra Barneda reconoció estar sorprendida con su intención de abandonar el programa. La concursante, además, admitió tener "un colapso" y agradeció "escuchar ya una voz familiar", en referencia a la presentadora, quien saber entonces "por qué has activado el protocolo de abandono". "La respuesta no es tan fácil. Yo siento que me falla la mente. Tenía muchos miedos y ahora no me pasa nada. Y he encajado en el grupo", arrancó la valenciana.

Rosario Matew, emocionada al escuchar a sus padres en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

A pesar de todo, Rosario confesó tener "una sensación de ahogo y asfixia constante, como que mi cabeza no está procesando bien todo esto" y compartió incluso su necesidad de "huir" al sentirse "completamente atada". La valenciana decidió abrirse aún más y habló de lo duro que fue para ella el 2023: "Pasé un periodo muy malo, de muchísima ansiedad, que me limitó muchísimo. Perdí oportunidades laborales y dejé de salir de casa. Lo pasé realmente mal y cada vez que siento cosas parecidas, mi cuerpo activa todas las alarmas". Unas secuelas que, como confesó Rosario, llevaría arrastrando desde la primera semana del reality, pero que había ido superando con el apoyo de sus compañeros y del equipo del programa.

"Una retirada a tiempo es una victoria"

La valenciana pudo escuchar las palabras de cariño de sus padres desde plató, a las que respondió tan sorprendida como emocionada: "Lo estoy pasando muy mal y no por el hambre ni por el sueño, es por la cabeza. Necesito veros, de verdad". Asimismo, Rosario también escuchó un mensaje de su novio, Stiven, que la alentaba a continuar con la experiencia, antes de que la propia Barneda sumara también sus palabras de aliento: "Es momento de pensar con claridad y en ti, de verdad, para quererte más, para sostenerte tú, estés con quien estés, haya ocurrido lo que haya ocurrido. 'Es tu momento', como dijo otra concursante de 'Supervivientes' y no puedes desaprovechar esta oportunidad".

"Mi instinto me dice que como siga aquí se puede convertir mi recuerdo en algo muy feo. Es una herida que no se ve y necesito curarme en casa", manifestó finalmente Rosario, consciente de que "está todo el mundo decepcionado, pero necesito pensar en mí y creo que una retirada a tiempo es una victoria". La valenciana anunciaba así su decisión definitiva de abandonar el reality, la cual reiteró ante sus compañeros en su despedida, a pesar de que Laura Madrueño también trató de animarla a seguir con la aventura. "Gracias por todo, disfrutadlo mucho, valéis oro. Sois unos guerreros, yo no sé cómo podéis", dedicó Rosario, al despedirse de sus compañeros uno por uno con abrazos.