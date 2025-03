Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes: Conexión Honduras' sumó su cuarta cita semanal a cargo de Sandra Barneda el domingo 30 de marzo, con la primera expulsión definitiva como uno de sus ganchos. Dicha vuelta a España se jugaba entre los habitantes de Playa Misterio, Manuel González, Samya Aghbalou, Nieves Bolós y Ángela Ponce, de los cuales la segunda fue la primera concursante en ver concluida su experiencia al recibir el menor apoyo de la audiencia.

Lejos de poner a los cuatro habitantes de Playa Misterio en manos de la audiencia, el programa los sometió a un juego de líder. Al igual que habían hecho sus compañeros en la cita del jueves 27 de marzo, Ángel, Nieves, Manuel y Samya tuvieron que aguantar el máximo tiempo posible apoyando piernas y espalda contra dos paredes. Una prueba en la que la última se cayó superados los dos minutos, durante los cuales apenas paró de hablar y de quejarse, y a la que siguió Ángela.

Sandra Barneda conecta con Samya, Ángela, Nieves y Manuel en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Ambas concursantes dejaban así el duelo final entre Nieves y Manuel, quien cayó al momento en cuanto Laura Madrueño les indicó que debían soltar una de sus piernas, lo que otorgó la victoria, y con ella la inmunidad, a su compañera. De este modo, salvo Nieves, el resto de Playa Misterio quedaba en manos de una audiencia que tenía un claro favorito, que resultó ser Manuel, al cual apoyó con un 68%, frente al 28% de la segunda más votada y el triste 8% de la más que posible expulsada.

"Tampoco lo he hecho tan mal"

Finalmente, con Ángela y Samya como últimas candidatas a la expulsión definitiva, Barneda proclamó que la primera era la salvada por el público, lo que ponía fin al concurso de su compañera. "Estoy bien, porque me he ido con un grupo en el que realmente me he sentido cómoda. Me habría gustado quedarme más, pero tampoco estoy mal. Estoy ahora mismo que no sé ni cómo explicarme, no me vais a entender", confesó Samya, al borde del llanto.

La marroquí reconoció haber sido consciente de que "hoy iba a ser un día triste, porque pasara lo que pasara, me había sentido bien en este grupo", al igual que valoró que "siento que tampoco lo he hecho tan mal, que me he superado en muchas cosas que es a lo que he venido". "Y bueno, me ha tocado irme la primera y es lo que tenía que pasar. Está el ganador y el primer expulsado, pues yo tengo el título de la primera expulsada", concluyó Samya.