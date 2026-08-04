RTVE confirma la renovación de 'Trivial Pursuit' y abre el casting de la segunda temporada

Por Fidel Conejero |

'Trivial Pursuit' continuará en la parrilla de La 2. RTVE ha confirmado oficialmente la renovación del concurso presentado por Egoitz Txurruka, conocido como "Txurru", y ha anunciado la apertura del casting para participar en su segunda temporada. De esta forma, la corporación despeja cualquier duda sobre el futuro del formato después de que en las últimas semanas varios medios adelantaran su continuidad, una información que hasta ahora no había sido ratificada por la cadena pública.

Las inscripciones ya están disponibles a través de la página web de RTVE, donde los aspirantes pueden presentar su candidatura para formar parte de las nuevas entregas. La grabación de la segunda temporada comenzará próximamente, aunque la corporación todavía no ha anunciado la fecha de estreno de los nuevos programas.

Egoitz Txurruka, presentador de 'Trivial Pursuit'

El concurso consolida su hueco en La 2 junto con 'Cifras y letras'

RTVE ha destacado eldurante sus primeros meses de emisión. Según los datos facilitados por la cadena,cerró el mes de julio con unaespectadores y unde cuota de pantalla, sudesde su estreno en febrero.

Tras esta buena acogida, RTVE destaca que 'Trivial Pursuit', que inicialmente se anunció para ser emitido en La 1, continuará siendo uno de los tres pilares del entretenimiento cultural de La 2, junto a 'Saber y ganar' y 'Cifras y letras', reforzando así la apuesta de la cadena por los concursos de cultura general.

La nueva temporada volverá a estar producida por RTVE en colaboración con Stratos Studios y mantendrá la mecánica inspirada en el popular juego de mesa de Hasbro. Los concursantes competirán respondiendo a preguntas de las seis categorías clásicas (geografía, deportes y ocio, entretenimiento, historia, ciencia y naturaleza, y arte y literatura) para conseguir los correspondientes "quesitos" y alcanzar el centro del tablero antes que sus rivales.

El ganador de cada programa accederá posteriormente a la ronda final, donde tendrá la oportunidad de hacerse con el bote. RTVE recuerda además que 'Trivial Pursuit', creado por Hasbro y Talpa Studios, es un formato de éxito internacional que también cuenta con una adaptación en la cadena estadounidense The CW.

Con la apertura del casting, la cadena pública da el primer paso para poner en marcha una segunda temporada con la que buscará consolidar el crecimiento experimentado por el concurso durante sus primeros meses en antena y reforzar su apuesta por los formatos de cultura general dirigidos a toda la familia.