Televisión Española mueve 'Trivial Pursuit' a las tardes de La 2

Programa relacionado
Trivial Pursuit
2011 - Act
España
Concursos
Popularidad: #198 de 2.176
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Poco más de un mes después de su estreno, 'Trivial Pursuit' asume una nueva etapa en Televisión Española. El concurso presentado por Egoitz Txurruka aterriza en La 2, donde dejará de ser un formato semanal de prime time para pasar a la tira diaria, es decir, el modo de emisión con el que se concibió en un inicio cuando fue encargado para las tardes de La 1.
Tal y como ha explicado RTVE en una nota de prensa, el lunes 23 de marzo es el día escogido para que el concurso basado en el popular juego de mesa comience su andadura en La 2. La hora elegida son las 20:30 horas, justo a continuación de 'Sukha', el magacín cultural que se emite cada tarde en la segunda cadena pública.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
De este modo, Egoitz Txurruka y los concursantes de cada tarde pasan a ocupar el hueco del que actualmente disponía 'Limpia y ordena'. Así, Televisión Española ha optado por enlazar este concurso con otro de los emblemas de La 2: 'Cifras y letras', que se emite a las 21:15h. En total, serán cuatro los games shows disponibles en la parrilla, pues también hay entregas diarias de 'El cazador' y 'Saber y ganar'.
Su recorrido en TVE
No obstante, Televisión Española continuó dándole más movimiento al programa, pues a partir de la segunda semana lo dejó en solitario sin el apoyo de 'Cifras y letras'. El viernes 27 de febrero, trató de potenciarlo con una emisión simultánea con La 2 en su primer programa. Su salto a La 2 no implica en principio su desaparición de la parrilla de La 1, pues este viernes 20 de marzo se mantendrá en el prime time. Sin embargo, queda por ver si esta estrategia continúa a partir de la semana siguiente o su única ventana será La 2.