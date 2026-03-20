Televisión Española mueve 'Trivial Pursuit' a las tardes de La 2

Por Fernando S. Palenzuela |

Poco más de un mes después de su estreno, 'Trivial Pursuit' asume una nueva etapa en Televisión Española. El concurso presentado por Egoitz Txurruka aterriza en La 2, donde dejará de ser un formato semanal de prime time para pasar a la tira diaria, es decir, el modo de emisión con el que se concibió en un inicio cuando fue encargado para las tardes de La 1.

Tal y como ha explicado RTVE en una nota de prensa, el lunes 23 de marzo es el día escogido para que el concurso basado en el popular juego de mesa comience su andadura en La 2. La hora elegida son las 20:30 horas, justo a continuación de 'Sukha', el magacín cultural que se emite cada tarde en la segunda cadena pública.

Egoitz Txurruka en el plató de 'Trivial Pursuit'

De este modo, Egoitz Txurruka y los concursantes de cada tarde pasan a ocupar el hueco del que actualmente disponía 'Limpia y ordena'. Así, Televisión Española ha optado por enlazar este concurso con otro de los emblemas de La 2: 'Cifras y letras', que se emite a las 21:15h. En total, serán cuatro los games shows disponibles en la parrilla, pues también hay entregas diarias de 'El cazador' y 'Saber y ganar'.

Su recorrido en TVE

'Trivial Pursuit' comienza su andadura en La 2

Pese a que en un inicio se concibió para La 1, RTVE no terminó de aclarar en qué cadena colocaría 'Trivial Pursuit'. Finalmente, de cara a su estreno el 13 de febrero,, donde marcó en sus tres primeras entregas un 7,9%. En los siguientes capítulos,, con entre 4 y 5 capítulos cada noche.

No obstante, Televisión Española continuó dándole más movimiento al programa, pues a partir de la segunda semana lo dejó en solitario sin el apoyo de 'Cifras y letras'. El viernes 27 de febrero, trató de potenciarlo con una emisión simultánea con La 2 en su primer programa. Su salto a La 2 no implica en principio su desaparición de la parrilla de La 1, pues este viernes 20 de marzo se mantendrá en el prime time. Sin embargo, queda por ver si esta estrategia continúa a partir de la semana siguiente o su única ventana será La 2.