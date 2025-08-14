RTVE confirma 'Directo al grano', el magacín de Marta Flich, sin indicar cuál será su cadena

Por Fernando S. Palenzuela |

A finales de abril, Marta Flich sorprendía con su decisión de abandonar 'Todo es mentira' tras seis años como copresentadora. La periodista esperó un par de meses para despedirse definitivamente del programa y también de Mediaset España, donde había asumido otros retos en los últimos años como presentar 'GH VIP' o 'GH Dúo'.

La presentadora estaba en busca de un nuevo destino profesional y lo ha encontrado en RTVE. Ella será la encargada de ponerse al frente de 'Directo al grano', el magacín que el ente público está preparando para la nueva temporada televisiva. Este proyecto se encuentra a cargo de La Osa Producciones y Big Bang Media (The Mediapro Studio), quienes ya tienen experiencia en estos formatos con 'Malas lenguas'.

Marta Flich anunció en abril que se marchaba de 'Todo es mentira'

Precisamente el éxito de Jesús Cintora en La 2, y el haberse convertido en un salvavidas para las tardes de La 1 tras los fracasos de 'La familia de la tele' y 'La pirámide', han sido claves para que 'Directo al grano' recibiera luz verde. Los magacines de actualidad están gozando de gran éxito en la pública, como cada mañana demuestra el combo realizado por 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360'.

En este caso, 'Directo al grano' se centrará en la actualidad, a la cual acudirá con una narrativa clara, voces diversas y una estructura ágil, tal y como explica RTVE en su nota de prensa. La idea es que esta estructura flexible sirva no solo para componer una mesa de análisis con analistas que participarán cada día, sino también para realizar conexiones en directo y reportajes a cargo de un grupo de reporteros especializados.

La Osa Producciones y Big Bang Media (The Mediapro Studio) también producen 'Malas lenguas'

Pero... ¿para qué cadena?

Aunque Televisión Española ha hecho oficial el fichaje de Marta Flich y el título de su nueva aventura profesional, no ha indicado cuál es la cadena de destino de 'Directo al grano'. RTVE todavía no ha decidido si el destino será La 1 o La 2, por lo que estará en proceso de realizar pilotos con el magacín para descubrir en qué cadena encaja mejor.

Sin embargo, es cierto que la posibilidad de que llegue a la primera cadena es alta, puesto que esta tiene entre manos la tarea de reformular sus tardes después de que 'La familia de la tele' tuviera que ser cancelado. De optar por La 1, lo más probable es que 'Malas lenguas' se quedara únicamente en La 2.