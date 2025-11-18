RTVE pone fecha a 'Ena' meses después de su estreno en Portugal y Finlandia

Por Julia Almazán Romero |

RTVE ha confirmado por fin la fecha de estreno de 'Ena', su nueva gran apuesta de ficción histórica tildada de "superproducción de época" por la propia corporación. La serie, inspirada en la novela homónima de Pilar Eyre y creada por Javier Olivares ('El Ministerio del Tiempo', 'Isabel'), llega a La 1 el lunes 24 de noviembre, tras 'La revuelta', tomando así el relevo de 'MasterChef Celebrity'. De este modo, culminará una dilatada espera durante la cual la ficción ya se ha podido ver en territorios como Finlandia o Portugal desde la pasada primavera.

A lo largo de seis capítulos, la ficción narra la vida de Victoria Eugenia de Battenberg, más conocida como Ena, una joven inglesa que nunca soñó con ser reina de España, pero acabó marcada por la tragedia, la incomprensión y el desamor. La protagonista, Kimberley Tell, da vida a una monarca moderna y adelantada a su tiempo, mientras que Joan Amargós interpreta al rey Alfonso XIII. Completan el reparto Elvira Mínguez, Lucía Guerrero, Raúl Mérida, Juan Gea, Luisa Gavasa, Pedro Mari Sánchez, Mariano Peña y Ángel Ruiz, entre otros. A través de ellos, la serie retrata la evolución personal y política de una mujer que tuvo que renunciar a su religión, adaptarse a una corte que nunca la aceptó y sobreponerse a un matrimonio plagado de infidelidades.

Joan Amargós y Kimberley Tell, protagonistas de 'Ena'

El creador del proyecto, Javier Olivares, explicó en la premiere que su intención con 'Ena' no es ofrecer una lección de historia, sino una trama que emocione: "Yo no hago series para enseñar a nadie, sino para que la gente se divierta". Sin embargo, también reconoció que la ficción permite "conocer hechos históricos que explican nuestra historia de hoy". Por su parte, Anaïs Pareto, una de las directoras de la serie, aseguró que el trabajo se ha hecho "de una forma muy real, intentando empatizar con esos personajes, con lo que les pasa, con sus tormentos".

Alfonso XIII y a Victoria Eugenia de Battenberg en 'Ena'

Una gran producción de época con sello español

La escritora Pilar Eyre, autora del libro 'Ena, la reina Victoria Eugenia' en el que se basa la ficción. Según Eyre, Ena "quiso imponer sus formas liberales, y trataba de llevar sus costumbres a una España tan cerrada", algo que despertó incomprensión y rechazo. explicó la escritora en una intervención en ' Mañaneros 360 '.

Rodada en localizaciones históricas como el Palacio Real de Madrid, el Palacio de La Granja, el Palacio de Santoña o el Palacio de la Magdalena de Santander, 'Ena' destaca por su cuidado diseño de producción y su rigor histórico. RTVE presentó la serie producida por Ena La Serie AIE, La Cometa TV y Zona App en la edición del MIPCOM de Cannes de 2024 y llegó a promocionarla como uno de los primeros lanzamientos de 2025. Su equipo de dirección lo completa Estel Díaz, mientras que Olivares comparte el apartado de guion con Isa Sánchez, Pablo Lara Toledo y Daniel Corpas.