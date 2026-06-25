RTVE retransmitirá por quinto año consecutivo la manifestación del Orgullo LGTBIQ+

Por Fidel Conejero |

RTVE volverá a volcarse un año más con la celebración del Orgullo LGTBIQ+. La Corporación retransmitirá por quinto año consecutivo la manifestación estatal que recorrerá las calles de Madrid, una cobertura que volverá a emitirse bajo el título de 'Saca tu Orgullo' el próximo sábado 4 de julio a partir de las 19:00 horas.

El especial estará presentado nuevamente por Aitor Albizua, que repite al frente del formato, y contará este año con Inés Hernand como copresentadora. Ambos conducirán la retransmisión desde el set instalado frente al Museo del Prado, mientras un equipo de reporteros seguirá el recorrido de la manifestación entre Atocha y la plaza de Colón.

Durante la emisión pasarán por el programa activistas, representantes del colectivo LGTBIQ+, profesionales del mundo de la cultura, deportistas y creadores de contenido. Además, RTVE volverá a participar en la marcha con su propia carroza, como ya ha hecho en anteriores ediciones.

Cartel de 'Grandes maricas y bolleras de la historia'

La 2 estrenará 'Grandes maricas y bolleras de la Historia'

La programación especial del Orgullo también incluirá el estreno de 'Grandes maricas y bolleras de la Historia', un nuevo espacio divulgativo presentado por Rodrigo Cuevas que llegará a La 2 el miércoles 1 de julio.

Producido por RTVE en colaboración con Globomedia, el programa está basado en el libro y el pódcast 'Grandes maricas de la Historia', de Otto Mas, y propone un recorrido por la vida de dieciséis personajes históricos cuya orientación sexual o identidad de género permaneció oculta o fue silenciada durante años.

Entre las figuras abordadas se encuentran Leonardo da Vinci, Cristina de Suecia, Hans Christian Andersen, Miguel de Molina, Marlene Dietrich, Gloria Fuertes o Chavela Vargas. El espacio contará además con la participación de invitados como María Peláe, Luis Merlo, Bob Pop, Valeria Vegas, Laura del Val, Ramón Martínez y Ángel Ruiz, mientras que Abril Zamora pondrá voz a la narración.