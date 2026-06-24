Por Diego López |

El Orgullo de Madrid MADO vuelve a elegir un año más rostros de la cultura audiovisual española para dar el tradicional pregón de apertura de las fiestas, que este año tendrá lugar el próximo 1 de julio en la plaza Pedro Zerolo de Madrid.

En concreto, será la actriz Cayetana Guillén Cuervo la encargada de presentar el evento, en el que participarán Afioco Gnecco, Zack Gómez-Rolls, Fernando Guallar, Patricia Ortega, Ian De la Rosa, Silver Chicón, Herminia Loh y Fernando González Molina, tal y como se ha anunciado este miércoles en la presentación del programa de las fiestas.

Todos ellos representan a cuatro películas con un importante componente LGTBIQ+ que recientemente han llegado o van a llegar a las salas de cine. El director Ian De La Rosa, de la película "Iván & Hadoum", acudirá acompañado por los actores protagonistas de la cinta, Silver Chicón y Herminia Loh. La directora de "9 lunas", Patricia Ortega, irá junto a sus actores Zack Gómez-Rolls y Fernando Guallar. Los otros dos representantes son Afioco Gnecco, codirector del documental "Este cuerpo mío", y Fernando Gómez Molina, director de "Mi querida señorita".

Un orgullo polémico, que contará con un himno a cargo de dos alumnas de 'Drag Race'

Como viene siendo habitual en Madrid en los últimos años, el Orgullo llega a la capital precedido por la polémica, generada una vez más por los carteles que el Ayuntamiento de Martínez Almeida ha creado para la ocasión.

Estrella Xtravganza interpretará junto a Jota Carajota el himno del orgullo 2026

Esta vez el revuelo ha sido tal que el consistorio se ha visto obligado a rectificar el eslogan del Orgullo 2026, que ahora será "La diversidad se vive en Madrid", mientras que el anterior, "Orgullosamente de Madrid", pasa a ser un "mensaje complementario", según el Ayuntamiento.

Eso sí, parece que no habrá cambio en los carteles, que colorean con los colores de la bandera LGTBIQ+ algunas estampas características de Madrid. Unos carteles que el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha calificado como "cutres".

Durante la presentación del programa de este año, Juan Carlos Alonso, coordinador del Orgullo 2026, ha explicado que el presupuesto del evento se ha reducido este año un 28% con respecto al año pasado, a causa de la "situación política" actual.

Entre las novedades de esta edición se encuentra la creación de un himno para las fiestas de la capital, titulado "Eres demócrata y no lo sabes", a cargo de dos alumnas de 'Drag Race España': Jota Carajota y Estrella Xtravaganza.